Шварценеггер сыграл Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером

Американский актер Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль в фильме об архитекторе Виталии Калоеве, который в 2002 г. потерял всю свою семью в результате авиакатастрофы над Боденским озером. Трейлер картины «Последствия», которая выйдет на экраны в апреле, выложил в соцсети Facebook сам актер.

Режиссером фильма выступил Эллиотт Лестер, а продюсером стал лауреат премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. В фильме также снялись Скут Макнэйри, Мэгги Грейс и Мартин Донован.

Фильм основан на реальных событиях. В 2002 г. из-за ошибки диспетчера самолет ТУ-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» столкнулся с грузовым Boeing 757 над территорией Германии. Погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка, напоминает «РИА Новости». В их числе были жена и дети архитектора из Северной Осетии Виталия Калоева.

Калоев спустя полтора года после авиакатастрофы убил авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал виновным в гибели родных. В октябре 2005 г. он был приговорен к восьми годам заключения за убийство, пишет ТАСС. В ноябре 2007 г. решением суда Калоев был освобожден за примерное поведении по отбытии части срока.

Известно, что создатели картины «Последствия» внесли некоторые изменения в историю Калоева. В частности, действие перенесено из России и Швейцарии в США, а развязка может отличаться от той, что произошла в действительности.