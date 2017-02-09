Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на 61-е место с рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), который был обновлен 9 февраля. Команда потеряла пять позиций, в ее активе 592 рейтинговых балла. 61-е место в рейтинге FIFA — антирекорд российской сборной.

Соседями России в рейтинге являются Венесуэла (597 баллов), Израиль (594), Южная Африка (563) и Узбекистан (554).

Возглавляет рейтинг по-прежнему Аргентина (1635 баллов), на втором месте Бразилия (1529), замыкает тройку лидеров Германия (1433). В первую десятку также входят Чили (1386), Бельгия (1371), Франция (1313), Колумбия (1304), Португалия (1240), Уругвай (1195) и Испания (1168).

Самый большой скачок совершила сборная Камеруна, которая поднялась на 29 позиций, на 33-е место. Больше всех потеряла команда Кот-д'Ивуара, которая опустила на 13 строчек до 47-го места.