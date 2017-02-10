Шипулин и Фуркад пожмут друг другу руки в субботу

Примирительное рукопожатие олимпийских чемпионов по биатлону россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада состоится в субботу, 11 февраля. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев во время женской спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, пишет SportBox.ru.

Примирительное рукопожатие должно было состояться еще во время тренировки в пятницу, 10 февраля, но оно сорвалось, потому что спортсмены работали на разных трассах.

Напомним, что 11 февраля в Хохфильцене должна состояться мужская спринтерская гонка.

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг, 9 февраля, третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре вернулся, напоминает ТАСС.

Как объяснил позднее Шипулин, он не подал руки Фуркаду из-за неспортивного поведения француза на трассе. Так, по словам Шипулина, тот толкнул Логинова на входе эстафеты. «Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: "Точно". По записи видно, что он сделал это нарочно», - рассказал он изданию «Чемпионат».