Перед матчем Кубка федерации в США по ошибке прозвучал гимн Третьего рейха

Организаторы Кубка федерации по теннису, который проходит на Гавайях, перед матчем между сборными США и Германии по ошибке включили гимн Третьего рейха вместо современного немецкого гимна, сообщает Associated Press.

Немецкие спортсмены негативно отреагировали на эту ошибку и потребовали официальных извинений от Ассоциации тенниса США. После матча немецкая теннисистка Андреа Петкович заявила, что, услышав гимн, хотела уйти с корта.

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я принимаю участие в Кубке федерации 13 лет, и этот инцидент – худшее, что случалось со мной», – заявила спортсменка.

Ассоциация тенниса США извинилась перед спортсменами и болельщиками, заверив, что произошедшее было случайностью и больше не повторится. Американская теннисистка Элисон Риске лично извинилась перед спортсменами.