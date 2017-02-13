«Ла-Ла Ленд» получил пять BAFTA

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» (La La Land) стал триумфатором церемонии вручения премии Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA). Он получил пять наград, в том числе как лучший фильм года и за лучшую музыку, сообщает ВВС. Его создатель Дэмьен Шазелл назван лучшим режиссером. Снявшаяся в главной роли Эмма Стоун признана лучшей актрисой.

Получив статуэтку, Стоун отметила, что сейчас и Великобритания, и США и весь мир проходят через трудный период, когда многое разделяет людей. Нынешнюю церемонию она считает особенной, потому что она позволила собраться, отметить праздник творчества, которое способно пересекать границы и помогать людям чувствовать себя не так одиноко и изолированно.

«Ла-Ла Ленд» был номинирован на BAFTA в 11 категориях, и у него 14 номинаций на «Оскара», ранее этот мюзикл получил семь премий «Золотой глобус».

BAFTA вручали 12 января вечером в лондонском Альберт-холле. Вел церемонию актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай. В зале присутствовали внук Елизаветы II герцог Кембриджский с супругой Кэтрин. Принц Уильям как президент BAFTA вручил почетную награду за вклад киноискусство американскому актеру и режиссеру Мелу Бруксу.

Лучшим исполнителем мужской роли признан Кейси Аффлек за работу в ленте «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea). Сыгравший в драме «Лев» (Lion) Дев Патель награжден за лучшую роль второго плана, у женщин в такой номинации победила Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (Fences).

Лучшей британской картиной признана драма Кена Лоуча «Я, Дэниэл Блейк» (I, Daniel Blake).