Путин поддержал продление контракта гендиректора Большого театра

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра культуры Владимира Мединского продлить контракт с Владимиром Уриным в качестве генерального директора Большого театра.

Нв встрече Путина, Мединского и Урина гендиректор рассказал о состоянии дел в Большом театре. По словам Урина, ситуация в театре в финансовом плане благополучная, никаких просьб в этой сфере у него нет, сейчас проходит завершающий этап реконструкции театра.

По его словам, средняя зарплата сотрудников Большого театра составляет 77 000 руб. «Что касается артистов кордебалета, это 130 000, солисты - около 240 000 руб. В опере - 180 000 руб. У артистов оркестра 130 000 средняя зарплата. И мы этот уровень по чуть-чуть, очень понемногу ежегодно, но поднимаем», - сказал Урин.

Он также отметил, что с 2014 г. доходы от спектаклей театра увеличились с 1 млрд 400 млн до более чем 2 млрд руб.