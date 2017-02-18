Умер актер телесериала «Твин Пикс» Уоррен Фрост

На 92-м году жизни умер американский актер Уоррен Фрост, сыгравший в телесериале «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-1991 гг.) доктора Уильяма Хейворда. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Как рассказал его сын сценарист Марк Фрост, актер скончался в пятницу 17 февраля в своем доме в городе Миддлбери штата Вермонт после продолжительной болезни.

Уоррен Фрост родился 5 июня 1925 г. Его актерская карьера началась с ролей в телевизионных шоу «Закон Лос-Анжелеса» (1986-1994 гг.), «Красавица и чудовище» (1987-1990 гг.), «Квантовый скачок» (1989-1993 гг.).

Популярность Фросту принесла роль в сериале «Твин Пикс». В 2017 г. выйдет новый сезон сериала, в котором появится персонаж Фроста. Премьера запланирована на 21 мая.