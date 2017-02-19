Названы сроки следующего боя Федора Емельяненко

Поединок российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом, запланированный на воскресенье, 19 февраля, перенесен. Об этом за несколько часов до боя сообщил сам Емельяненко.

«Несколько минут назад Bellator официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту», – написал Емельяненко в Instagram.

Bellator MMA – американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам.

По словам Емельяненко, бой будет перенесен на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Президент Bellator Скот Кокер рассказал в интервью MMAjunkie, что у Митриона незадолго до боя обнаружили камни в почках.

По словам Кокера, Емельяненко проведет бой в мае-июне, вероятно, в Сан-Хосе. Если Митрион к тому времени не поправится, российский боец встретится с другим соперником.