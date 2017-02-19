Сборная Германии выиграла чемпионат мира по биатлону

Победителем чемпионата мира по биатлону, который завершился сегодня в австрийском Хохфильцене, стала сборная Германии. На счету немецкой команды семь золотых и одна серебряная медаль, при этом шесть из них завоевала Лаура Дальмайер (золото в эстафете, смешанной эстафете, гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте и серебро в спринте).

Второе место в общемедальном зачете заняла команда Франции – одно золото, два серебра и четыре бронзы. На третьей строчке сборная Чехии – одна золотая медаль, две серебряных и одна бронзовая.

Сборная России заняла пятое место. На счету российских спортсменов победа в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете. Результаты чемпионата мира традиционно вошли в зачет Кубка мира, следующий этап которого пройдет со 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане.