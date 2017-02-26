Информатор WADA Степанова не прошла квалификацию на зимний ЧЕ в Белграде

Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не прошла квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде. Как сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований, спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив.

Претендентки на участие в зимнем чемпионате Европы должны были с 1 января 2016 г. по 26 февраля 2017 г. выполнить отборочные нормативы. В беге на 800 м порог равен 2 минутам 4 секундам, а на дистанции вдвое короче – 54 секундам. Лучшие результаты Степановой на этих дистанциях (800 м – 2.05,14; 400 м – 57,18) не удовлетворяют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации.

Согласно информации, предоставленной организаторами ЧЕ-2017, на 800-метровку, в которой специализируется Степанова, напрямую квалифицировались 45 спортсменок.

В декабре 2014 г. Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA), закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.