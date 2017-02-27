«Ла-ла ленд» получил шесть «Оскаров»

Лучшим фильмом по версии американской киноакадемии был назван мюзикл «Ла-ла ленд», сообщило Associated Press. Позже выяснилось, что ведущий Уоррен Битти ошибся, поскольку ему дали уже использованный конверт с номинацией «Лучшая женская роль». В итоге победителем в самой престижной номинации стала картина «Лунный свет». Продюсер мюзикла Джордан Хорвиц передал статуэтку производителям картины-победительницы.

На право называться лучшим фильмом также претендовали картины «Лев», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря», «Любой ценой», «Ограды», «По соображениям совести».

Представленный в 14 номинациях фильм «Ла-ла ленд» в итоге получил 6 наград. Так, лучшей актрисой была объявлена Эмма Стоун, лучшим режиссером – 32-летний Дэмьен Шазелл, лучшей песней – City of Stars, лучшим композитором – Джастин Гурвиц, лучшим оператором – Линус Сандгрен, а лучшими художниками-постановщиками – Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско.