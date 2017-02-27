PricewaterhouseCoopers расследует ошибку на церемонии вручения «Оскаров»

Британская аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers (PwC), которая 83 года обеспечивает подсчет голосов при присуждении «Оскаров», взяла на себя ответственность за ошибку при объявлении лучшего фильма. Как сообщает CNBC, компания принесла извинения объявлявшим победителя в этой номинации Уоррену Битти и Фэй Данауэй, а также всем зрителям.

PwC подтвердила, что организаторы по ошибке дали Битти конверт с именем победителя в другой категории («Эмма Стоун. "Ла-Ла Ленд"», - было написано на вложенном листке), куда пропал конверт с названием лучшего фильма, никто не знал, затем его нашли, вскрыли и назвали «Лунный свет» (Moonlight) уже после того, как на сцену вышла съемочная группа мюзикла. Аудиторская фирма выясняет, как эта ошибка могла случиться. В PwC благодарны номинантам, ведущему церемонии Джимми Киммелю, всей Киноакадемии и телекомпании ABC за то, как они вышли из этой ситуации.

На сцене ситуацию разъяснять пришлось продюсеру «Ла-Ла Ленда» Джордану Горовицу, который первый сказал в микрофон, что победила другая картина. Затем ошибку с конвертами разъяснил уже Битти, который объяснил, что было написано на листке, который ему надо было прочитать и почему, от неожиданности, он взял паузу.