Стало известно имя человека, перепутавшего конверты на церемонии вручения «Оскара»

Ошибка представителя американского подразделения аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC) Брайана Куллинана стала причиной путаницы на 89-й церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «лучший фильм». Об этом в интервью USA Today сообщилпредседатель подразделения PwC в США, старший партнер компании Тим Райан. Тогда вместо картины «Лунный свет» был назван мюзикл «Ла-Ла-Ленд».

«Мы допустили ошибку. Случилось вот что: наш партнер с левой стороны сцены Брайан Куллинан передал неправильный конверт Уоррену Битти. И как только мы поняли это, мы уведомили соответствующие стороны и исправили ошибку», - рассказал Райан.

PwC ведет подсчет голосов киноакадемиков на церемонии «Оскар» с 1934 г. Путаница с конвертами на церемонии происходит впервые. Райан от имени аудиторской компании принес съемочной группе и актерам «Ла-Ла Лэнда» извинения.