Основатель Net-a-Porter стала сопредседателем совета директоров Farfetch Group

Основатель сайта Net-a-Porter Натали Массне стала сопредседателем совета директоров Farfetch Group, указано в официальном сообщении компании. Эта должность не предполагает исполнительных полномочий, уточняет релиз. Задачи Массне — развивать взаимодействие Farfetch.com с клиентами, расширять присутствие бренда на мировом рынке и укреплять его взаимосвязь с сообществом индустрии моды.

Массне покинула Net-a-Porter в сентябре 2015 г., перед крупным слиянием с итальянской Yoox Group. В декабре 2016 г. в профильной прессе появились сообщения, что Farfetch Group пригласила Массне в качестве консультанта.