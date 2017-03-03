WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок

Всемирный боксерский совет (WBC) на неопределенный срок отстранил российского боксера Александра Поветкина, провалившего допинг-тест. Об этом сообщил американский журналист Боб Велин в Twitter. Спортсмен также должен выплатить штраф в размере $250 000. Отмечается, что через год Поветкин может пересдать допинг-пробу и подать заявку на восстановление в организации.

Напомним, в допинг-пробе Александра Поветкина в декабре обнаружили запрещенное вещество остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба «Б» спортсмена тоже оказалась положительной.