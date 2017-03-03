Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов завоевали серебряную медаль в эстафете 4х10 км на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти.

Первое место заняла команда Норвегии. Дистанцию в 40 км она преодолели за 1 ч 37 мин. 20,1 сек. Российские спортсмены отстали от победителей на 4,6 сек. Третьими финишировали представители Швеции, уступившие норвежцам 2 мин. 31,8 сек.