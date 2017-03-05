«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советом» в матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы в ворота самарской команды забили нападающий Ари на 60-й и 68-й минутах матча и полузащитник Алексей Миранчук на 88-й.

На данном этапе «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата (23 очков), «Крылья Советов» расположились на 14-й строчке (15 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» 11 марта на выезде сыграют с «Уфой», а «Локомотив» в этот же день примет у себя «Краснодар».