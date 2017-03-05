«Терек» проиграл «Уфе» в матче чемпионата России

Грозненский футбольный клуб «Терек» проиграл «Уфе» в матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Чечне и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота «Терека» забил крайний полузащитник и нападающий Сильвестр Игбун на 80-й минуте матча.

На данном этапе «Терек» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (28 очков), «Уфа» расположилась на 6-й строчке (28 очков).

В следующем туре «Терек» 11 марта на выезде сыграет с «Ростовом», а «Уфа» в этот же день примет у себя самарские «Крылья Советов».