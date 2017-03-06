Chanel профинансирует создание первого постоянного музея моды во Франции

В Музее моды Palais Galliera в Париже, где сейчас проходят только временные выставки, в 2019 г. откроется постоянная экспозиция. В нескольких залах будут представлены костюмы из архивов музея (экспонаты, созданные с начала XVIII в. и по настоящее время), разместятся пространства для проведения лекций, мастер-классов и общественных дискуссий, а также книжный магазин. С этого времени Palais Galliera станет первым во Франции постоянно действующим музеем моды.

Финансированием проекта занимается дом моды Chanel, поэтому новые залы получат название The Gabrielle Chanel rooms - «Комнаты Габриэль Шанель». В общей сложности Chanel вложит в создание музея 5,7 млн евро, указано в официальном сообщении компании.