Nike выпускает первую коллекцию одежды больших размеров

Nike создала первую коллекцию одежды больших размеров. Линия, маркированная как plus size, уже представлена на официальном сайте компании. Коллекция включает как повседневную одежду, так и специальную для занятий спортом: нижнее белье, футболки, легинсы, шорты, спортивные брюки, кардиганы, ветровки. Размеры варьируются от XL до XXXL.

Впервые модели больших размеров для занятий спортом Nike представила в июле 2016 г., тогда была выпущена линия спортивных бюстгальтеров Nike для женщин с большой грудью. Компания и тогда, и сейчас подчеркивала, что речь не просто о комфортной одежде на каждый день, а именно о специальных моделях для тренировок.