UEFA оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Еременко

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, говорится в сообщении клуба в Twitter. Юрист игрока Михаил Прокопец заявил, что Еременко обжалует это решение. «Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне», – приводит «Спорт-Экспресс» его слова.

Спортсмен был отстранен на два года из-за положительного результата пробы на кокаин и его метаболиты. Защита футболиста подала апелляцию на это решение UEFA.