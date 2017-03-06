МЧС предупредил москвичей о сильной гололедице

Мокрый снег, дождь и гололедица продлятся в Москве до утра вторника, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

«До 10:00 7 марта включительно в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения и сильная гололедица», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что во время осадков возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание аварийных ситуаций и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на улицах города, а также увеличение количества случаев травматизма населения.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и сохранять достаточную дистанцию от других участников движения.