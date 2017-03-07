Marni откроет игровую площадку в Милане

К открытию миланской мебельной выставки Salone del Mobile 2017 Marni организует в Милане игровую площадку – пространство из песка, на котором разместят предметы мебели и выставочные экспонаты: игрушки, контейнеры для хранения, подходящие для игры в баскетбол, яркие конусы для набрасывания колец и корзины. Там же будет выставлена новая лимитированная серия аксессуаров для дома Marni. В этом году в нее войдут стулья, табуреты, кресла-качалки с подлокотниками и кресла с навесом, под которым можно уютно устроиться. Каждое изделие вручную создано из металла, крашеного дерева и цветных плетеных шнуров ПВХ, а предложенные формы по-новому интерпретируют общепринятые пропорции. Вся мебель, спроектированная Salone del Mobile-2017, специально создана женщинами-мастерами из Колумбии, по традиционным технологиям местных художников.

Площадка будет открыта для всех желающих. Со всеми представленными предметами (и мебелью, и остальным) можно взаимодействовать.

Открытие площадки – часть благотворительной деятельности Marni в помощь детям. Часть прибыли от продаж лимитированной коллекции будет направлена в фонд Only The Brave Foundation. Фонд принадлежит компании OTB, которая поддерживает многочисленные благотворительные учреждения. В этом году пожертвования будут направлены в ассоциацию Piccolo Principe (www.piccoloprincipe.va.it), которая через центры Orso Baloo помогает нуждающимся детям в возрасте до 6 лет, проживающим в округе Милана.