Исинбаева вновь возглавила наблюдательный совет РУСАДА

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вновь избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил член совета, космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

«Состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА. Я предложил председателем наблюдательного совета выбрать Елену Исинбаеву. Мои коллеги поддержали данное предложение. Я считаю, что тот авторитет, который есть у Елены, поможет формированию нового имиджа РУСАДА», - заявил Рязанский.