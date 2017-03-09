Россияне все чаще выбирают фастфуд вместо ресторанов – исследование

Россияне в последнее время все чаще стали отказываться от завтраков и обедов в ресторанах. К такому выводу пришли эксперты американской компании The NPD Group.

Согласно исследованию, проведенному компанией, визиты в рестораны в утренние часы в 2016 г. сократились на 32% по сравнению с 2015 г., в середине дня - на 23%. Причем самое серьезное падение коснулось бизнес-ланчей: в 2016 г. они сократились на 48%.

Эксперты связывают эти явления в первую очередь со снижением покупательной способности. Также немаловажную роль в снижении ресторанного трафика сыграло сокращение частоты обеденных визитов. При этом падение посещаемости меньше всего коснулось ужинов: в ресторанах число вечерних визитов снизилось на 6%.

Кроме того, модель поведения меняется и из-за онлайн-торговли: если раньше люди заходили куда-нибудь пообедать во время шопинга, то теперь часто совершают покупки онлайн и не заказывают ланч в заведениях общепита.

Аналитики утверждают, что сокращение посещений ресторанов в обед происходит во всем мире. Однако если в России падение ланчей связано в первую очередь со снижением доходов, то в Европе и США - с изменением стиля жизни: с каждым годом все большее количество людей работает из дома и уже не нуждается в традиционном обеденном перерыве, объясняют они.

Исследование также показало, что единственным форматом, которому в России удалось не только удержать, но и увеличить посещаемость в дневное время, является фастфуд. Дневные визиты в эти заведения увеличились на 6%. Главная причина заключается в высокой скорости обслуживания и дешевизне блюд.