ЦСКА обыграл «Томь» со счетом 4:0

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл томскую «Томь» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота томской команды забили нападающий Витиньо на 1-й минуте матча, полузащитники Алан Дзагоев на 19-й и Алексей Ионов на 44-й и 61-й минутах.

На данном этапе ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (36 очков), «Томь» расположилась на последней, 16-й, строчке (9 очков).

В следующем туре «Томь» 18 марта примет у себя пермский «Амкар», ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с грозненским «Тереком».