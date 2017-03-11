«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Уфа» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота самарской команды забил полузащитник Иван Пауревич на 6-й минуте матча.

На данном этапе «Уфа» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (31 очко), «Крылья Советов» расположились на 15-й строчке (15 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» 18 марта примут у себя «Ростов», «Уфа» в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».