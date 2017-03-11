«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом»

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Татарстане и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата (27 очков), «Оренбург» расположились на 13-й строчке (16 очков).

В следующем туре «Рубин» 17 марта сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом», «Оренбург» днем позже встретится в гостях с махачкалинским «Анжи».