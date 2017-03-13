Шараповой разрешили выступать на турнирах WTA с 26 апреля

Российская теннисистка Мария Шарапова после 15-месячной дисквалификации сможет участвовать в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) с 26 апреля, когда истекает срок ее дисквалификации, говорится в заявлении WTA.

Как победительница турниров Большого шлема и итогового чемпионата WTA Шарапова может запрашивать и получать неограниченное количество «уайлд кард», в том числе и на турнир в Штутгарте. Также она сможет участвовать в турнире на неделе, когда заканчивается ее дисквалификация, при условии, что она проведет первый матч не раньше окончания дисквалификации, таким образом, Шарапова может играть с 26 апреля, отмечается в заявлении.

Первоначально Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывался с 26 января 2016 г. После этого 29-летняя теннисистка обжаловала решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

CAS сократил срок дисквалификации спортсменке. Она сможет участвовать в соревнованиях с 26 апреля 2017 г.

Forbes оценивал финансовые потери Шараповой от двухлетней дисквалификации в $50 млн. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», с 2005 по 2015 г. являвшаяся самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты, в последние семь лет зарабатывала ежегодно примерно $25 000 000 (призовые, подъемные, рекламные гонорары).