Минтруд назвал даты новогодних праздников в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект о переносе выходных в 2018 г., в котором новогодние праздники планируются с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда.

Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Согласно документу, россияне в 2018 г. будут отдыхать по следующему графику: с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г., с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

В Минтруде объясняют причину переноса тем, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными.

«Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», - отметили в пресс-службе.