«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

Два московских футбольных клуба «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на арене «Локомотива» и завершилась со счетом 1:1.

Голами отличились нападающий «Локомотива» Ари на 42-й минуте матча и полузащитник «Спартака» Квинси Промес на 52-й.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (45 очков), «Локомотив» расположился на 10-й строчке (27 очков).

В следующем туре «Спартак» 1 апреля примет у себя «Оренбург», «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с «Уфой».