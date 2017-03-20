В Третьяковской галерее пройдет выставка авангардиста Джорджо де Кирико

Первая масштабная выставка в России крупнейшего художника-авангардиста ХХ века, итальянского живописца Джорджо де Кирико «Метафизические прозрения» откроется в Третьяковской галерее на Крымском Валу 20 апреля, передает ТАСС со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову.

«Эта выставка, которую мы готовили полтора года - первая выставка де Кирико в России. До этого был проект 1929 г., выставка современного искусства в Государственном музее нового западного искусства, на которой было показано три работы художника и одно из произведений было куплено и сейчас находится в ГМИИ им. А. С. Пушкина», - рассказала она.

На выставке будет представлено творчество де Кирико с 1910 и до 1970 гг. Это около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также театральные костюмы, выполненные художником для антрепризы Сергея Дягилева к балету «Бал» 1929 г. В экспозицию также войдут архивные материалы и фотографии.