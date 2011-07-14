Российские бизнесмены теряют веру в экономический рост

Уровень оптимизма в отношение развития экономики (преобладание числа оптимистов над числом пессимистов в %, Grant Thornton International)

Уровень оптимизма в отношение развития экономики (преобладание числа оптимистов над числом пессимистов в %, Grant Thornton International)

Российский и международный бизнес теряет веру в позитивные перемены в экономике, утверждают аналитики Grant Thornton International, в очередной раз во II квартале 2011 г. опросив представителей 2697 компаний среднего бизнеса (численностью персонала от 100 до 500 человек) в 39 крупнейших странах мира.

Больше оптимистов - в Екатеринбурге

По данным исследователей, пессимизм среди российских предпринимателей растет с конца прошлого года. Если в IV квартале 2010 г. бизнесменов, верящих в улучшение экономики, было на 35% больше, чем пессимистов, то в I квартале текущего года в России оптимистов оказалось больше только на 15%, а во II квартале - лишь на 11%.

По сводным данным последних трех кварталов (IV квартал 2010 г. – II квартал 2011 г.) в России самым оптимистически настроенным мегаполисом оказался Екатеринбург, где позитивно настроенных предпринимателей на 40% больше, чем пессимистов. Самым "пессимистическим" городом оказалась Москва, где за три квартала "баланс оптимизма" составил только 12%.

В Новосибирске и Санкт-Петербурге количество бизнес-оптимистов на 20% выше, чем пессимистов, в Нижнем Новгороде - на 24%, утверждают исследователи.

Тем временем, по официальным прогнозам, российская экономика показывает медленный рост. По последнему прогнозу Министерства экономики (апрель 2011 г.) рост ВВП в 2011 г. должен составить 4.2%, в 2012 г. - 3,5%, в 2013 г. - 4,2%.

Хуже - в Британии, Греции, Испании и Японии

По данным Grant Thornton International, Россия замыкает рейтинг стран, где бизнес настроен оптимистически, т. е. количество предпринимателей-оптимистов в России является самым низким в мире (см. таблицу). Пессимистов больше, чем оптимистов, только в Великобритании (на 1%), Испании (на 43%), Греции (на 44%) и Японии (на 62%). В целом же "баланс оптимизма" в отношении развития экономики во II квартале 2011 г. снизился до 31% (34% в I квартале).

Самыми оптимистичными в мире оказались бизнесмены Индии (+88%). В числе лидеров также Чили и Швеция, где количество оптимистов существенно превышает число пессимистов (на 84%). Если в начале 2011 г. больше всего верили в улучшение экономики в ближайшие 12 месяцев предприниматели стран Латинской Америки, то сейчас наибольший оптимизм показывают скандинавские страны – совокупный баланс скандинавского региона, включающего показатели Дании, Финляндии и Швеции, составил +69%. Латиноамериканский регион оказался на 2-м месте (+56%). Подробнее см. рисунок.