Топ-менеджеров Великобритании хотят ограничить в зарплате

Несколько авторитетных британских финансистов поддержали идею создания в публичных компаниях комитетов акционеров с целью повышения качества управления и контроля за выплатами топ-менеджерам.

Известный фондовый управляющий Нил Вудфорд и лорд Пол Майнерс, экс-министр финансов Великобритании и бывший председатель совета директоров ритейлера Marks and Spencer, выступили за реформу, предполагающую в том числе создание комитетов крупнейших акционеров компаний.

Но созданием таких комитетов реформы не исчерпываются. Например, поправки в законы, которые должен внести в парламент член комитета по финансам Крис Филп, предусматривают обязательную публикацию данных о соотношении выплат топ-менеджерам и средних заработных плат сотрудников компании, а также ежегодное голосование по выплатам высшему руководству. Результаты такого голосования, как предлагают реформаторы, должны стать юридически обязательными для соблюдения в компаниях. К проведению реформ в области корпоративного управления призывала и недавно вступившая в должность премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Незадолго до вступления в должность в одном из своих выступлений она указывала на существование «иррационального, нездорового и растущего разрыва» между доходами рядовых рабочих и высшего руководства корпораций.

Заработки растут 5,5 млн фунтов составило в 2015 г. среднее вознаграждение директоров британских компаний из списка FTSE, по данным исследовательской фирмы High Pay Centre. Это на 10% выше, чем годом ранее. Согласно подсчетам High Pay Centre, в 2015 г. гендиректор компании из списка FTSE 100 получал в среднем в 140 раз больше рядового сотрудника компании

Комитет, создание которого предусмотрено поправками Филпа, должен состоять из представителей пяти крупнейших акционеров компании и одного ее сотрудника, не имеющего, как и президент, права голоса. Комитет будет выполнять три функции: утверждать политику в сфере выплат, разработанную комитетом по вознаграждениям; ставить перед советом директоров вопросы по стратегии и эффективности корпорации; готовить к ежегодному собранию акционеров рекомендации по назначениям и заменам в составе совета директоров – это позволит усилить подотчетность директоров инвесторам.

На прошедших этой весной собраниях акционеров против высоких выплат топ-менеджерам высказались инвесторы таких крупных британских компаний, как нефтяной гигант BP, производитель медицинского оборудования Smith & Nephew, фармкомпания Shire и производственная компания Weir.

Законодательная инициатива Филпа, по мнению Вудфорда, представляет собой важный шаг на пути создания более разумной и эффективной системы корпоративного управления в Великобритании. «Филп разработал дерзкий план для исправления важнейших недостатков, лежащих в основе современного корпоративного управления. Его предложения хорошо продуманы и тщательно аргументированы», – добавил лорд Майнерс.

«Крупные публичные компании, по выражению лорда Майнерса, сегодня представляют собой бесхозные корпорации. Пакеты акций очень сильно раздробились, а управляющие часто концентрируются на достижении результатов только в краткосрочной перспективе. Из-за этого акционерам не удается должным образом контролировать деятельность компаний, долями в которых они владеют», – заявил Филп.

Перевела Надежда Беличенко