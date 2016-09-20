Британские предприниматели пытаются найти в Brexit плюсы

Финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. с банкротства Lehman Bro­thers, дал путевку в жизнь многим стартапам, которые предложили людям новые способы занимать, сберегать и инвестировать. Результаты июньского референдума, где большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС, многие предприниматели, напротив, воспринимают как катастрофу.

Брент Хоберман, сооснователь сервиса Lastminute.com и социальной сети для предпринимателей Founders Forum, признается: большинство людей в его кругу надеются на облегченную версию Brexit – предприниматели хотя и потеряют неограниченный доступ к единому европейскому рынку, но у них останется возможность нанимать квалифицированных мигрантов. По его мнению, это самый оптимистичный из возможных прогнозов.

Когда миновал первый шок от результатов голосования, многие предприниматели начали искать в Brexit и положительные моменты. Большинство основателей стартапов и инвесторов, опрошенных Financial Times (FT), сходятся во мнении, что Лондон останется европейским центром стартапов, хотя разрыв между ним и другими центрами в Европе сократится.

Самое негативное последствие Brexit, затрагивающее все виды бизнеса, – это неопределенность. Приехавший из Эстонии основатель онлайн-сервиса по обмену валют TransferWise Таавет Хинрикус не планирует переносить бизнес из Великобритании в ближайшие четыре-пять лет. За это время, по его мнению, станет ясно, как выход из ЕС отразится на привычной ему и другим основателям техностартапов среде. «Предприниматели по натуре оптимисты», – говорит он. В то же время больше половины сотрудников его компании – не британцы, и Хинрикус боится, как бы сторонники Brexit не ужесточили миграционную политику, что усложнит наем квалифицированных кадров из других стран. С другой стороны, Brexit может улучшить регуляторную среду в Британии за счет отмены ряда европейских ограничений, надеется он.

Многие из опрошенных FT предпринимателей опасаются также потери источников финансирования. Некоторые признались, что после референдума ряд инвесторов отозвали предложения. Хотя в целом за два месяца, прошедших после голосования, венчурные инвестиции в британские проекты даже выросли до 518 млн фунтов против 475 млн фунтов годом ранее (данные PitchBook).

Основатель онлайн-сервиса доставки свежих продуктов Farmdrop Бен Пью не обеспокоен возможной потерей инвесторов. Более того, по его мнению, Brexit повысит спрос на местные продукты и может помочь улучшить британскую систему субсидирования фермеров.

Перевела Надежда Беличенко