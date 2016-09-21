Разрыв между требованиями работодателей и навыками кандидатов сокращается – Hays

По данным ежегодного совместного исследования компании Hays и Oxford Economics, Россия в 2016 г. заняла 23-е место среди 33 стран мира по индексу навыков сотрудников (The Hays Global Skills Index). В пятерку лидеров вошли Бельгия, Швейцария, Китай, Италия и Чили. В пятерку худших – Швеция, США, Люксембург, Германия и Испания.

Hays и Oxford Economics оценивали напряженность на рынке труда по семи критериям: гибкости системы образования (насколько подготовка выпускников вузов соответствует требованиям бизнеса); участию специалистов в экономике (занятости и безработице); гибкости трудового законодательства; соответствию навыков работников потребностям работодателей; общему давлению на зарплаты (когда у кандидатов высокие зарплатные ожидания, но работодатели не могут их игнорировать из-за нехватки кадров); на зарплаты в отраслях, требующих высокой квалификации; а также на зарплаты на должностях, требующих высокой квалификации.

Чем ниже индекс, тем меньше ограничений у рынка труда. Если страна набрала меньше 5 баллов, значит, рынок труда в ней относительно благоприятен, если больше 5 баллов – ситуация на рынке сложилась неблагоприятная. У России индекс в 2016 г. равен 5,9 балла, но он с каждым годом понемногу улучшается: он на 0,1 ниже, чем в 2015 г., и на 0,2 ниже, чем в 2014 г. За последний год индекс России улучшился благодаря снижению давления на зарплаты в отраслях, требующих высокой квалификации, и сокращению разрыва между требованиями работодателей и навыками работников.

Давление растет

В софтверной компании «СКБ Контур» второй год подряд кандидаты диктуют компаниям условия по зарплате, рассказала руководитель группы HR-брендинга «СКБ Контур» Мария Орлова. Даже у специалиста среднего уровня есть запасное предложение с зарплатой в евро от компаний из Литвы, Эстонии или Польши, говорит она. Раньше кандидат называл желаемую зарплату, а сейчас рассказывает, сколько денег ему предлагают в другом месте. Российские IT-компании не в состоянии предложить лучшие условия, нежели зарубежные фирмы, сетует Орлова. По словам предправления «Финама» Владислава Кочеткова, в финансовой отрасли похожая ситуация – качественных кадров не хватает и даже массовый отзыв лицензий у банков не привел к увеличению числа специалистов. И так уже несколько лет, комментирует Кочетков. После девальвации рубля «Финаму» приходится конкурировать с западными корпорациями, которые забирают специалистов.

Индекс агронома По данным Hays, особенно значительны ограничения для рынка труда в сельском хозяйстве. Работодатели готовы переплачивать агрономам и животноводам со знаниями современных технологий, а также менеджерам с опытом работы в зарубежных компаниях. В агросекторе очень много старых кадров и есть проблемы с образованием в сфере сельскохозяйственного менеджмента.

Исследование Hays показало, что наиболее распространенное ограничение для рынков труда – давление на зарплаты. Оно наблюдается в 23 странах из 33 стран – участниц исследования. А самым высоким давление на зарплаты оказалось в Люксембурге (9,7 балла), Швеции (7,6) и Нидерландах (6,4). В России общее давление на зарплаты за год выросло на 0,1 балла (до 5,4). По словам менеджера по маркетингу Hays Анны Пахаруковой, давление ощущается в IT-отрасли и фармацевтике.

Пахарукова отмечает, что давление на зарплаты на должностях, требующих от кандидатов высокой квалификации, по сравнению с прошлым годом не изменилось (4,8 балла) благодаря усилиям работодателя. Работодатель удерживает ценного специалиста возможностью обучения, а также предлагает повышение зарплаты, если компания-конкурент переманивает его. Работодатели стараются свести к минимуму наем со стороны, делая ставку на удержание кадров, комментирует Пахарукова.

Однако в Россия ситуация лучше, чем в странах с более развитой экономикой. Например, в США и Германии показатели давления на зарплаты в отраслях с высококвалифицированным трудом на треть выше – 9,9 (из 10 возможных). Пахарукова объясняет это негибкой и забюрократизированной системой подготовки кадров.

Воспитать в своем коллективе

В Европе разрыв между потребностями бизнеса и навыками сотрудников за год в среднем увеличился на 14%, по данным исследования Hays. А в России разрыв, напротив, сократился. В прошлом году страна набрала 5,5 балла, а в этом году – 4,4 балла. По мнению Пахаруковой, этому способствовало развитие корпоративного обучения: в кризис работодатели засучили рукава и растят внутренние кадры, создают корпоративные университеты, не полагаясь на наем квалифицированных работников с рынка. По словам руководителя группы подбора персонала агентства «Юнити» Георгия Самойловича, сначала российские компании избавились от неэффективных сотрудников, а потом занялись подготовкой оставшихся кадров. Раньше наниматели могли брать менеджеров из других отраслей и давали им достаточно времени, чтобы вникнуть в особенности отрасли. А сейчас они нанимают только людей с нужным опытом работы, они не могут ждать или платить за ошибки сотрудников и считают, что подходящие кандидаты на рынке есть, говорит Самойлович.

Самойлович считает, что в России сменить специальность проще, нежели в Европе. По его словам, в Германии большинство плиточников остаются плиточниками до выхода на пенсию.

Россия заняла шестое место среди 33 стран-участниц по незначительности разрыва в требованиях работодателей и навыках кандидатов, пропустив вперед только Бельгию, Чехию, Чили, Германию и Австрию.

А вот показатель гибкости образования у России весьма невысок – 6,9 балла. Это свидетельствует о том, что система образования медленно реагирует на потребности рынка труда, говорит Пахарукова. Вузы медленно создают кафедры по новым востребованным специальностям, работодатель вынужден нанимать специалистов за рубежом либо обучать их самостоятельно, говорит эксперт. Согласно исследованию, самая гибкая система образования в азиатских странах – Индии, Сингапуре, Китае и Гонконге.

По словам Самойловича, в России есть сверхвостребованные, но не слишком популярные у абитуриентов профессии, например разработчики мобильных приложений. Таких специалистов готовят в немногих вузах, но выпускники школ идут на эти специальности неохотно. Невозможно восполнить дефицит только за счет добавления новых специальностей в вузах, убежден Самойлович. К тому же на подготовку грамотных специалистов нужно много времени. Например, в энергетике не хватает управленцев высокого уровня. Но средний возраст работающих – 65 лет, уход на пенсию специалистов навредит отрасли. Однако на подготовку замены уйдут годы, убежден Самойлович.

По данным исследования, у России невысокие показатели участия специалистов в экономике (6 баллов), причем за год они ухудшились на 1,5 балла. Причиной Пахарукова считает недостаточную гибкость образовательной системы: рынку труда не хватает не только квалифицированных кадров, но и тех, кто желает найти работу с одновременным повышением квалификации, комментирует Пахарукова. Например, выше всего участие специалистов в экономике в Китае (1,9), Италии (2,8) и Малайзии (3,7).

Негибкие законы

По данным исследования, трудовое законодательство в России – одно из самых негибких: 7,3 балла из 10 возможных, страна заняла 27-е место. За год индекс ухудшился на 0,1 балла из-за закона о запрете заемного труда, вступившего в силу с 1 января текущего года, объясняет Пахарукова. Государство мало делает для того, чтобы упростить законы для найма высококвалифицированных иностранных специалистов. Самое гибкое законодательство, по данным исследования, в Сингапуре (0,7 балла), комментирует Пахарукова. Директор Центра трудовых прав Елена Герасимова предполагает, что низкий балл России объясняется методикой исследования, оценивавшего в первую очередь удобство законов в глобальном масштабе. По ее словам, российские законы дружественны к нанимателям. Сотрудников довольно просто вывести в простой, снизить заработную плату, отправить в неоплачиваемые отпуска, к тому же законы допускают значительную переменную часть зарплаты, что удобно работодателям, говорит Герасимова.