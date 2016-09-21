Интернет-компании конкурируют с вузами за корпоративных клиентов

Образовательная онлайн-платформа Coursera запустила платный сервис для корпоративных клиентов, начав таким образом конкурировать с университетами, предоставляющими ей учебные материалы. Среди первых клиентов Coursera for Business – BNY Mellon, Boston Consulting Group, L’Oreal и Axis Bank. Руководители и сотрудники этих компаний смогут получить доступ к специально разработанным для них учебным программам.

Директор по онлайн-обучению L’Oreal Лоран Реш рассказал, что компания хочет предоставить половине сотрудников возможность самостоятельного обучения.

Миллионы учеников 21 млн пользователей по всему миру зарегистрированы на Coursera. Платформа предлагает более 1400 курсов по десяткам предметов от 145 учебных заведений, включая Stanford University, London Business School и HEC Paris. Тем не менее Coursera и ее конкурентам Udacity, EDX и FutureLearn пока не удается монетизировать обширную аудиторию, большая часть которой пользуется платформой бесплатно

Многомиллиардный рынок обучения руководителей – одно из самых очевидных направлений развития таких платформ, как Coursera. Однако университеты и бизнес-школы, предоставляющие образовательным платформам свои курсы, не намерены уступать рынок. По некоторым оценкам, их выручка от онлайновых услуг растет более чем на 10% в год.

Аудитория крупных образовательных платформ оказалась достаточно велика, чтобы ведущие университеты согласились бесплатно предоставить им лекции и учебные материалы, так называемые массовые курсы дистанционного обучения (MOOCs, massive open online courses). Однако школы и университеты активно развивают собственные программы онлайн-обучения и все менее склонны прибегать к услугам посредников. Руководитель направления образовательных технологий Imperial College Business School Дэвид Лефевр считает, что на рынке хватит места множеству поставщиков образовательных услуг и онлайн-платформы будут занимать свою нишу. «Курсы MOOCs не заменят образовательных программ, которые мы предлагаем руководителям», – уверен он.

Перевела Надежда Беличенко