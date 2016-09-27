Менеджмент
Статья опубликована в № 4169 от 27.09.2016 под заголовком: Профсоюз остановил конвейер

Профсоюз Hyundai провел первую всеобщую забастовку за 12 лет

Автоконцерну она стоила нескольких тысяч автомобилей
Сотрудникам Hyundai не привыкать бастовать
Сотрудникам Hyundai не привыкать бастовать
EPA / VOSTOCK PHOTO

Работа всех южнокорейских заводов автомобильного концерна Hyundai в понедельник была парализована всеобщей забастовкой, организованной профсоюзом впервые за 12 лет. Конвейеры были остановлены рано утром в понедельник на весь день. Кроме того, на этой неделе запланировано несколько частичных остановок производства длительностью до шести часов, сообщил представитель профсоюза.

Из-за остановки производства в понедельник концерн уже не выпустил несколько тысяч автомобилей. На южнокорейские заводы в прошлом году приходилось почти 40% глобального производства Hyundai.

«Мы, естественно, разочарованы любой остановкой производства и продолжаем переговоры с профсоюзом для скорейшего разрешения этого конфликта», – заявил представитель компании.

В профсоюзе Hyundai сейчас состоит почти 50 000 человек – это более 70% всех сотрудников корпорации в Южной Корее. В последний раз организация проводила всеобщую забастовку в 2004 г. В августе 2016 г. ее участники отклонили предложенное менеджментом компании и поддержанное лидерами профсоюза соглашение о выплатах работникам в текущем году, поскольку повышение базовой части вознаграждения, стимулирующих выплат и бонусов оказалось меньшим, чем в предыдущие годы. Корпорация объяснила это ухудшением бизнес-среды.

В соответствии с условиями соглашения базовая часть зарплаты каждого из работников Hyundai должна была увеличиться на 58 000 вон ($52), а переменная – составить 3,5 базовой. Кроме того, каждый сотрудник должен был получить единовременную выплату в 3,3 млн вон (примерно $2960) и 10 акций автоконцерна.

О готовности к забастовкам на этой неделе объявили и работники Kia Motors, входящей в группу компаний Hyundai.

Hyundai и Kia Motors в совокупности являются пятым автопроизводителем в мире по масштабу производства. Профсоюзная организация Hyundai существует без малого 30 лет и регулярно организует забастовки, из-за которых концерн выпускает меньше автомобилей, чем планировал. В этом году влияние остановок конвейера может быть особенно негативным, так как автоконцерн уже столкнулся с трудностями в связи со спадом продаж на ключевых рынках.

Во II квартале 2016 г. Hyundai отчиталась об очередном снижении квартальной прибыли (оно длится уже 10 кварталов подряд) и предупредила, что второе полугодие будет тяжелым для компании. Это ставит под сомнение перспективы достижения запланированных годовых показателей продаж. Аналитики прогнозируют, что продажи автоконцерна продолжат снижаться и дальше.

«В этом году забастовки на заводах Hyundai затянулись, и финансовые показатели компании за III квартал, скорее всего, нас разочаруют», – говорит аналитик NH Investment & Securities Чо Су Хон. По его мнению, совокупные продажи Hyundai и Kia в этом году снизятся на 0,6% до 7,96 млн автомобилей, не достигнув запланированного показателя в 8,13 млн шт.

Серия забастовок этим летом уже привела к потерям в производстве: концерн недовыпустил более 100 000 автомобилей общей стоимостью примерно $1,8 млрд. Значительную часть этих потерь Hyundai обычно компенсирует за счет сверхурочной работы после урегулирования конфликта.

Перевела Надежда Беличенко

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