Политические взгляды членов совета директоров влияют на зарплату гендиректора

Члены советов директоров с левыми политическими взглядами часто превращаются в консерваторов, когда нужно назначать вознаграждение гендиректору. К таким результатам пришли ученые Абхинав Гупта из Университета Вашингтона и Адам Вовак из Университета Нотр-Дам, проанализировав выплаты в адрес примерно 4000 гендиректоров в период с 1998 по 2003 г.

Исследователи также проанализировали пожертвования на деятельность политических партий, сделанные членами советов директоров разных компаний, и таким образом определяли преобладающие в советах политические взгляды. А затем они пытались определить, влияют ли политические предпочтения членов того или иного совета на размер вознаграждения гендиректора.

В итоге выяснилось, что советы, в которых преобладали консерваторы, как правило, проявляли большую щедрость к гендиректорам, чем советы с большинством либералов, и были более склонны привязывать сумму выплат к результатам, достигнутым компанией, пишут авторы исследования. По их наблюдениям, консерваторы считают, что чем выше вознаграждение, тем больше усилий приложит гендиректор, чтобы выполнить пожелания акционеров.

Советы директоров, где преобладают либералы, напротив, часто связывают успех компании с внешними факторами и не считают, что финансовые показатели компании должны напрямую влиять на вознаграждение гендиректора. В результате, даже если финансовые результаты хорошие, вознаграждение гендиректора сильно не увеличивается, и наоборот.

Прибавка справа $144 тысячи – на столько может увеличиться зарплата гендиректора со среднегодовым доходом в $3,6 млн, когда в совете директоров компании появляется еще один директор-консерватор, выяснили исследователи

Вознаграждение топ-менеджеров в последнее время стало щекотливой темой. Многие недовольны тем, что в большинстве крупных американских компаний выплаты гендиректору не увязаны с эффективностью его работы. Недавно проведенный журналистами The Wall Street Journal анализ компаний, входящих в индекс S&P 500, показал, что только три из 10 самых высокооплачиваемых руководителей управляют компаниями, относящимися к 10% предприятий – лидеров по доходности.

«Если эффективность работы компании низкая, то позиции либералов и консерваторов в вопросе о размере вознаграждения гендиректора практически идентичны, – говорит Вовак. – Когда эффективность высокая, разница между ними очень заметна».

Предполагается, что советы директоров должны принимать решения, основываясь на интересах акционеров компании, а не на собственных предпочтениях. Но выводы, к которым пришли исследователи, наводят на мысль, что политические взгляды членов совета могут сильно влиять на эти решения. Либералы в советах директоров менее склонны привязывать сумму выплат к результатам компании, если связь между достигнутыми результатами и усилиями руководителя не очевидна, пишут авторы исследования. Иными словами, либеральные советы директоров реже вознаграждают эффективность.

Многие могут задаться вопросом, не стоит ли советам директоров при назначении гендиректоров учитывать политические взгляды кандидатов. Вовак, однако, не считает удачной идеей использовать политику в качестве инструмента выбора: «Хорошо бы стремиться к равновесию».

Перевела Надежда Беличенко