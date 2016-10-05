Как работодатели вводят в заблуждение кандидатов

Работодатели регулярно обманывают соискателей, претендующих на рядовые позиции, выяснила аналитическая служба портала «Работа.ру», опросив 5000 кандидатов, посетителей сайта. По данным портала, 70% посетителей сайта «Работа.ру» хотя бы раз в жизни были обмануты недобросовестным нанимателем. Большинство кандидатов жалуются на то, что компании обещали им одни условия работы, а на деле предложили другие: менее интересную должность (14%) или меньшую зарплату (10%). Один из распространенных видов обмана – вымогательство денег за услуги, якобы необходимые для трудоустройства. Почти каждый десятый кандидат на рядовую позицию в строительной или производственной компании оплачивает обучение и покупает спецодежду – как условие получить место. Недобросовестные работодатели таким образом наживаются на наивных кандидатах, вовсе не планируя оформлять их в штат: после обучения компании проводят тестирование и выносят вердикт – мол, кандидату недостает нужных компетенций, рассказывает шеф-редактор «Работа.ру» Анна Чуксеева. И каждый десятый также сетовал, что ему предлагали временно поработать без оформления в штат с серой зарплатой, но так и не трудоустраивали официально. Случалось, что в стопке документов, которые кандидат подписывал при оформлении на работу, попадались кредитные договоры или соглашение на обслуживание с одним из «дружественных» работодателю пенсионных фондов (7% респондентов).

Такого рода приемы недобросовестные наниматели практикуют, как правило, с теми, кто приходит наниматься на рядовые позиции: грузчиками, водителями, курьерами, агентами по недвижимости, менеджерами по продажам в мелких сетевых компаниях, сотрудниками небольших колл-центров, работающих на дому, говорит Чуксеева. Однако работодатели обманывают не только низовой персонал, но и квалифицированных специалистов и менеджеров среднего и высшего звена – только более изобретательно. «Ведомости» решили выяснить, какие уловки они используют.

Выведать тайны

Бывший директор по продажам компании – производителя рыбных полуфабрикатов Iglo Даниил Подоплекин устраивался в компанию по производству медоборудования и прошел два собеседования, но неожиданно получил отказ из-за отсутствия опыта работы в отрасли. Подоплекина ответ удивил, так как в его резюме было изначально указано, что он ранее работал в пищевой промышленности. Цель двух бесед – не трудоустройство, а попытка узнать о методах работы коммерческих директоров из другой отрасли и позаимствовать полезный опыт, полагает Подоплекин.

Кандидатский взнос 8% соискателей предлагали купить спецодежду, медицинские книжки, оплатить обучение, по данным портала «Работа.ру»

4,4% предлагали заплатить за доступ к якобы актуальной базе вакансий

Во время собеседований от кандидатов можно получить конфиденциальную информацию, ценную для компании, поделился руководитель кадрового агентства, попросивший не называть его имя. Речь идет об оргструктуре конкурирующих компаний, их стратегии и планах открытия филиалов, отношениях с поставщиками, зарплатах сотрудников и системах мотивации, планах по разработке новых продуктов и т. п. «В моей практике были случаи, когда служба по персоналу компании – производителя одежды регулярно приглашала на собеседование руководителей-производственников, чтобы получить знания о рынке и найти наиболее дешевую фабрику в Китае, Турции или России, а нанимать этих руководителей на самом деле никто не собирался», – рассказывает источник.

У гендиректора кадровой компании Mr.Hunt Арамиса Каримова есть клиент, которому на собеседовании сразу предложили большую зарплату, сказав, что он возглавит новый проект. Топ-менеджера попросили написать план развития и сформировать команду для проекта. Он составил развернутый план действий и набрал людей. Но через пять месяцев его уволили, сославшись на решение заморозить проект и сокращение его должности. Однако через некоторое время проект был возобновлен и его возглавил технический директор с зарплатой в 6 раз меньше, чем у уволенного руководителя. По мнению Каримова, компания изначально нанимала дорогостоящего топ-менеджера, с тем чтобы быстро воспользоваться его знаниями.

После многочисленных случаев обмана кандидаты стали относиться к заданиям нанимателя подозрительно, даже если он вполне добросовестен. Наниматель имеет право предложить кандидату сделать презентацию на заданную тему или решить кейс, говорит управляющий партнер Suvorova & Partners Executive Search Ольга Суворова. Это распространенная практика, но кандидаты, которые с этим не сталкивались, думают, что компания хочет использовать их идеи в бизнесе, замечает она. 5% опрошенных порталом «Работа.ру» пожаловались на то, что работодатели присылали им тесты, после выполнения которых передумали брать их на работу.

Не те условия

В октябре 2015 г. компания HeadHunter по заказу «Ведомостей» опросила 11 000 человек, чтобы выяснить, какая часть новых сотрудников не дорабатывает до конца испытательного срока и по каким причинам увольняется. Оказалось, что главную причину проваленного испытательного срока опрошенные видят в том, что наниматель ввел их в заблуждение, неверно описав условия работы на собеседованиях и в текстах вакансий. 24% респондентов, уволившихся во время испытательного срока, сообщили, что их должностные обязанности оказались не такими, как им обещали. А 19% ушли потому, что условия работы – график, продолжительность рабочего дня – оказались хуже.

Часто кандидату не рассказывают правду о ситуации в компании, говорит Суворова. Случается, что на интервью менеджеру по персоналу сообщают, что компания активно растет и планирует выходить на международные рынки, а после того как соискатель подписывает трудовой договор, выясняется, что бизнес разваливается и новый менеджер должен как можно скорее и дешевле уволить несколько сотен человек.

Иногда непопулярную вакансию камуфлируют под популярную, уточняет руководитель проекта «Антирабство» Алена Владимирская. Например, компании нужен менеджер по продажам, а эту позицию называют «маркетолог», чтобы получить больше откликов. В провинции нередко мошенничают с местом работы: с человеком проводят собеседование в красивом офисе, а работать новичку приходится в тесном подвале, где шесть человек сидят на пяти метрах и на всех один компьютер, рассказывает Владимирская.

Слишком многого хотят

В последние месяцы появилось больше вакансий для менеджеров высшего звена – руководителей компаний, департаментов и коммерческих директоров, рассказывает Владимирская. Вакансия составлена в превосходных тонах: прекрасное место, замечательная компания, удивительный фронт работ. Кандидат встречается сразу с собственником, как правило, очень харизматичным и общительным человеком, который рисует захватывающие перспективы. Они ударяют по рукам, но через три месяца эта же вакансия опять появляется на рекрутинговых сайтах.

Все это псевдовакансии, размещенные впавшими в истерику владельцами компаний, которые стремятся спасти бизнес от разорения, говорит Владимирская. Собственник ищет не директора, а волшебника, способного словно по мановению волшебной палочки быстро все наладить. Кандидат, не зная всего этого, приходит в компанию, от него ждут быстрых и заметных результатов, и через два-три месяца нетерпеливый собственник увольняет директора. Людей берут на два-три месяца, затем быстро увольняют и набирают новых – получается кадровая карусель, говорит эксперт.

Чаще всего топ-менеджеры обнаруживают, что их обманули, уже постфактум, когда они уже устроились и заработки оказались совсем не такими, на какие они рассчитывали. Компания имеет законное право не выплачивать топ-менеджерам ежегодные премии, даже если за год показатели бизнеса улучшились, говорит руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «Юнити» Георгий Самойлович. И причина, по его словам, всегда найдется: например, если руководитель не выполнил один из персональных KPI, пусть даже второстепенный.