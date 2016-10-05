Британские гендиректора готовятся к переездам

После Brexit большинство британских топ-менеджеров серьезно задумались о том, чтобы перевести штаб-квартиры компаний из страны, показал опрос KPMG

Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: Британские директора готовятся к переездам

После того как большинство жителей Великобритании на референдуме 23 июня проголосовали за выход из Евросоюза, три четверти британских гендиректоров задумались о переносе штаб-квартир или некоторых подразделений своих компаний из Великобритании в другие страны – таковы результаты исследования аудиторской компании KPMG.

Авторы исследования опросили 100 генеральных директоров компаний из различных отраслей – от промышленности до розничной торговли – с годовой выручкой от 100 млн фунтов ($129,7 млн) до 1 млрд фунтов. В частности, 23% опрошенных топ-менеджеров заявили, что они рассматривают возможность переезда, еще 53% признались, что «возможно» подумают об этом.

«Генеральные директора реагируют на неопределенность, мешающую планировать развитие компаний, – заявил президент компании KMPG UK Саймон Коллинз. – Возникла экстренная ситуация, а для многих руководителей важно рассчитать все возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы застраховаться от проблем в будущем».

Падение неизбежно По оценкам Банка Англии, экономика Великобритании замедлится уже во второй половине 2016 г. из-за неопределенности в отношениях с крупнейшими торговыми партнерами и снижения инвестиций.

Многие топ-менеджеры крупных британских и транснациональных корпораций публично выступали против выхода Великобритании из ЕС, указывая на удобства существующей сейчас свободы передвижения сотрудников и иные преимущества общего европейского рынка. Другие, в основном управляющие или владельцы малого и среднего бизнеса, напротив, поддержали Brexit, считая, что он пойдет на пользу британскому бизнесу.

72% топ-менеджеров, участвовавших в опросе KPMG, заявили, что на референдуме голосовали против выхода из Евросоюза, 25% опрошенных проголосовали за Brexit.

В ходе опроса выяснилось, что гендиректора в целом настроены оптимистично в отношении будущего британского бизнеса после Brexit. На вопрос, насколько велика их уверенность в перспективах развития возглавляемых ими компаний в Великобритании в ближайшие три года, 69% опрошенных ответили, что «уверены» или «абсолютно уверены» в позитивных перспективах.

Самое негативное последствие Brexit, затрагивающее все виды бизнеса, – это неопределенность, полагают британские предприниматели. Участники опроса KPMG назвали самым важным условием для продолжения инвестирования в Великобритании ясность со сроками выхода страны из Евросоюза. 76% опрошенных сказали, что для них таким условием является четкий график активации статьи 50 Лиссабонского договора (Кодекса Евросоюза), определяющей порядок прекращения членства в Евросоюзе стран-участниц. Они ждут сведений, когда начнутся официальные переговоры о выходе Великобритании из ЕС, а также о том, когда же Британия покинет Евросоюз, и на основании этих сведений будут принимать решения о дальнейшем развитии компаний.

Перевела Надежда Беличенко