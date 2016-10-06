Чем удержать управленцев при сделках слияний и поглощений

Корпорация Microsoft, в июне объявившая о покупке LinkedIn за $26,2 млрд, прилагает особые усилия, чтобы удержать генерального директора социальной сети Джеффа Вейнера, занимавшего эту должность с 2008 г. В следующем году ему заплатят около $18 млн, а за четыре последующих года при условии достижения целевых показателей – не менее $43 млн, следует из отчетности компании. В 2015 г. Вейнер заработал примерно $19,9 млн. Кроме того, условием сделки с Microsoft стала свобода действий Вейнера в управлении LinkedIn как независимым подразделением. LinkedIn стала крупнейшей технологической компанией за последнее время, которой была предложена автономия после поглощения, говорят наблюдатели.

Все больше американских компаний стремятся удержать руководство поглощаемых фирм, поскольку нежелательный уход менеджеров может поставить под угрозу процесс слияния. Некоторые предлагают гендиректорам поглощаемых компаний хорошо оплачиваемые высокие должности в объединенной корпорации. Другие полагаются на независимые оценки деятельности гендиректоров покупателя и приобретаемой им компании, чтобы решить, кто из них останется на посту после слияния.

Сеть Walmart Stores очень хотела сохранить среди своих сотрудников Марка Лора, основателя стартапа Jet.com, сделку по приобретению которого за $3,3 млрд корпорация закрыла 19 сентября 2016 г. В результате Лор возглавил в компании направление электронной торговли в США и будет курировать Walmart.com и Jet.com.

В марте следующего года компанию Honeywell International возглавит Дариус Адамчик. Он присоединился к команде Honeywell девять лет назад, когда концерн приобрел компанию Metrologic Instruments, которой Адамчик тогда руководил. «Я не думал, что останусь дольше чем на год», – вспоминает Адамчик.

Текучка топ-менеджеров 30% руководителей высшего звена покидают поглощенную компанию в течение двух лет после сделки M&A

Корпорация Yahoo с 2012 г. приобрела более 50 стартапов. Примерно пятая часть заместителей гендиректора компании Мариссы Майер – бывшие руководители поглощенных компаний. Среди них, например, разработчик приложения IntoNow Адам Каэн. Он говорит, что согласился остаться в Yahoo в том числе потому, что корпорация обещала оставить его старую команду в неприкосновенности как минимум в течение года. Недавно о намерении приобрести интернет-активы Yahoo объявила компания Verizon Communications.

Компании сейчас лучше осознают связь между эффективной интеграцией команды топ-менеджеров поглощаемой компании и успехом слияния в целом, считает Джеффри Круг, декан бизнес-школы Университета Блумсберга, Пенсильвания. Однако эта задача остается непростой и многие сделки по слиянию будут срываться, добавляет он. Круг занимался изучением показателей текучести управленческих кадров тысяч слияний и поглощений в США с 1970-х гг. В среднем, по словам исследователя, около трети топ-менеджеров покидают компанию в первые два года после того, как ее приобрела другая фирма.

Когда в 2010 г. компания Corn Products International объявила о покупке своего конкурента National Starch, тогдашний гендиректор Corn Products Айлин Гордон со своей командой отправилась из Чикаго в штаб-квартиру National Starch в Нью-Джерси. «Мы хотим, чтобы вы остались, потому что ценим ваши знания и техническое ноу-хау», – говорила она топ-менеджерам National Starch во время совместного обеда. Гордон обещала, что в результате слияния появится совершенно новая компания с новым именем, которая объединит в себе лучшее из корпоративных культур обеих компаний. Отвечая на вопросы обеспокоенных руководителей National Starch, она пообещала не переводить в Чикаго 200 исследователей компании, вместо этого расширив технологический центр в Нью-Джерси. «Гордон хотела получить лучших специалистов из обеих компаний», – вспоминает бывший гендиректор National Starch Джим Залли. Он получил новую должность в объединенной компании, которая стала именоваться Ingredion. По состоянию на начало 2013 г. все 12 бывших топ-менеджеров National Starch оставались работать в Ingredion, шестеро из них работают в объединенной компании до сих пор.

Сейчас в большей степени, чем 10 лет назад, менеджмент компаний-покупателей стремится познакомиться с деятельностью своих коллег из приобретаемой фирмы, девизом стало «Мы хотим удержать лучших специалистов», отмечает руководитель практики слияний и поглощений из консалтинговой компании Bain & Co Лаура Майлз.

Набирает популярность и практика сравнительной оценки эффективности обеих команд менеджеров, говорят представители компаний, предоставляющих такую услугу, например фирм Egon Zehnder и AlixPartners. По подсчетам управляющего партнера AlixPartners Теда Билилайза, от 15 до 20% компаний-покупателей очень пристально оценивают культуру и таланты в обеих командах. В 2006 г. так поступал всего 1% компаний.

Такая оценка не всегда приводит к равному распределению постов между представителями обеих компаний. В конце прошлого года Global Payments объявила о приобретении Heartland Payment Systems и заказала оценку эффективности команд менеджеров обеих компаний консалтинговой фирме PwC. Гендиректор Heartland Боб Карр рассказал, что Global Payments предложила должности в объединенной компании только двоим из восьми его прямых подчиненных, причем один из них отклонил это предложение. Сам Карр тоже решил уйти после закрытия сделки. В Global Payments и PwC от комментариев отказались. Отвергнутые менеджеры Heartland остались состоятельными, но несчастными, говорит Карр, потому что лишились любимой работы, на которую с радостью ходили каждый день.

Перевела Надежда Беличенко