Британские предприниматели жалуются на кредитные ставки в банках

Пол Хейдок был рад, когда его бизнес по производству ручек и футболок с корпоративной символикой начал набирать обороты и заказы от покупателей хлынули потоком. Однако оказалось, что его компания выставила счетов клиентам на 60 000 фунтов, но не имеет средств на производство поступивших заказов. От банковского финансирования Хейдок и его партнер отказались из-за его стоимости и бюрократических барьеров. Проблему удалось решить, только убедив одного из клиентов заплатить авансом 15 000 фунтов.

С проблемой нехватки наличных средств сталкиваются все владельцы малого бизнеса. Совладелец сети ресторанов Red’s True Barbecue Джеймс Дуглас говорит, что банки готовы финансировать малый бизнес, но ссылаются на высокий уровень риска таких кредитов. Под эти ссуды им приходится держать значительные резервы капитала.

«Малый бизнес без наличности просто не сможет расти», – говорит Стивен Келли, гендиректор Sage, компании – разработчика программного обеспечения. «Доступ к финансированию – болезненный вопрос, и ситуация только ухудшается. Сейчас лишь 48% малых и средних компаний могут взять кредит по ставке ниже 8% годовых, в прошлом году таких было 60%», – добавляет Келли. В результате многие владельцы вкладывают в бизнес личные сбережения.

Не хотят чужих денег В период с апреля по июнь 2016 г. внешним финансированием воспользовалось всего 36% британских компаний против 44% в предыдущие четыре года, выяснила SME Finance Monitor. Больше половины предпринимателей, участвовавших в исследовании, заявили, что не намерены привлекать внешние средства.

Чтобы исправить ситуацию, правительство Великобритании в 2013 г. создало банк British Business Bank (BBB). Он работает с 80 партнерами, поддерживает программы кредитования традиционных банков и напрямую инвестирует в малый бизнес.

На помощь предпринимателям идут и финансовые технологии, позволяющие получить альтернативные варианты финансирования (например, взаимное кредитование), но на них, по данным BBB, пока приходится менее 3% всех выдаваемых бизнесу кредитов.

Тем не менее Адам Тавенер, руководитель Alternative Business Funding (онлайн-портал, консультирующий предпринимателей по вопросам получения финансирования), указывает: «Об этом сейчас не модно говорить, но для подавляющего большинства малых и средних предприятий банк остается первым местом, куда они обращаются за финансированием».

Хейдок, которому в свое время не хватило наличности, в итоге запустил в 2014 г. бизнес-проект, позволяющий решать подобные проблемы. На платформе Due Course предприниматель может всего за несколько минут получить кредит под выставленные инвойсы. Нужно только использовать определенные программы, например Xero или QuickBooks, чтобы компьютер мог оценить состояние финансов предпринимателя. Сумма одного займа Due Course обычно варьируется от 5000 до 15 000 фунтов.

Перевела Надежда Беличенко