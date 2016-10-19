Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4185 от 19.10.2016 под заголовком: Премии вместо прибавки

Какую материальную мотивацию выбирает малый бизнес

Выгоднее всего платить бонусы, а не индексировать зарплаты
Небольшие компании предпочитают платить бонусы, а не повышать базовый оклад сотрудникам
Небольшие компании предпочитают платить бонусы, а не повышать базовый оклад сотрудникам
Е. Кузьмина / Ведомости

В 2016 г. 74% малых и средних предприятий России использовали методы дополнительной материальной мотивации персонала, выяснили исследователи из Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Они опросили 1500 руководителей компаний из 13 отраслей.

Бизнес боится за премии сотрудников из-за новых правил выплаты зарплаты

41% компаний в этом году проиндексировал зарплаты. Премии и бонусы платили 45% работодателей, сверхурочные – 40%. И только меньше трети (32%) руководителей сказали, что повышали в 2016 г. базовые оклады. Предприниматели предпочитают проводить индексацию и выплачивать премии, но не повышать оклад, потому что им это выгоднее, говорит Ольга Стасевич, руководитель направления корпоративных исследований аналитического центра НАФИ. Индексация в российских компаниях зачастую составляет 3–5%, а повышение оклада – 15% или выше, уточняет Марина Тарнопольская, управляющий партнер агентства «Контакт». На падающем рынке 80% небольших компаний предпочитают проводить минимальную индексацию и платить бонусы только ключевым сотрудникам, которые участвовали в генерации прибыли, замечает она. Если план по выручке не будет выполнен, премию можно не выплачивать.

Малый бизнес за индексацию

В 2016 г. индексацию чаще всего проводили руководители малого бизнеса (44%) и компании, предлагающие образовательные услуги (54%). Реже всего – средние компании (35%), особенно работающие в финансовой отрасли, – банки, страховые и инвестиционные компании (33%). Зарплату чаще всего повышали операторы ЖКХ (42%) и сельхозпроизводители (40%). Реже всего – банки (28%) и транспортные компании (27%).

Например, модель поощрения индексацией и бонусами позволяет компании экономить по 36 000 руб. и 43 000 руб. на одного сотрудника в год соответственно. В среднем единовременное повышение составляет около 20% от оклада, констатирует Стасевич. Средняя зарплата в России – 30 448 руб., по данным Росстата. Повышая оклад на 20%, предприниматель будет платить работнику 438 000 руб. в год. Даже если провести индексацию с учетом инфляции (10%), годовая выплата составит 402 000 руб. При ежеквартальных бонусах, например, в размере 13-й зарплаты сотрудник обойдется компании в 395 000 руб. в год.

Работодатели возвращаются к конвертным схемам

Но бонусная система подходит не всем. По мнению Юрия Белонощенко, соучредителя сети «Бэби-клуб» (210 детских центров, работающих по франшизе), в образовательном бизнесе управленцам получать хороший, стабильный оклад важнее, нежели бонусы. Более половины менеджеров «Бэби-клуба»в 2016 г. получили повышение оклада на 10–30%, рассказывает Белонощенко. Он в 2016 г. отказался от бонусов менеджерам отдела продаж франшиз. Раньше у них был маленький оклад и бонусы, зависящие от продаж. В результате они напродавали франшиз неподходящим партнерам, говорит Белонощенко. Он уволил из отдела четырех человек (из пяти), а оставшемуся продавцу увеличил оклад в 2,5 раза. Отдел теперь называется «комитет по выбору партнеров». Когда качество партнеров важнее, чем их количество, бонусная система может оказаться вредной, резюмирует Белонощенко.

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