Какую материальную мотивацию выбирает малый бизнес

В 2016 г. 74% малых и средних предприятий России использовали методы дополнительной материальной мотивации персонала, выяснили исследователи из Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Они опросили 1500 руководителей компаний из 13 отраслей.

41% компаний в этом году проиндексировал зарплаты. Премии и бонусы платили 45% работодателей, сверхурочные – 40%. И только меньше трети (32%) руководителей сказали, что повышали в 2016 г. базовые оклады. Предприниматели предпочитают проводить индексацию и выплачивать премии, но не повышать оклад, потому что им это выгоднее, говорит Ольга Стасевич, руководитель направления корпоративных исследований аналитического центра НАФИ. Индексация в российских компаниях зачастую составляет 3–5%, а повышение оклада – 15% или выше, уточняет Марина Тарнопольская, управляющий партнер агентства «Контакт». На падающем рынке 80% небольших компаний предпочитают проводить минимальную индексацию и платить бонусы только ключевым сотрудникам, которые участвовали в генерации прибыли, замечает она. Если план по выручке не будет выполнен, премию можно не выплачивать.

Малый бизнес за индексацию В 2016 г. индексацию чаще всего проводили руководители малого бизнеса (44%) и компании, предлагающие образовательные услуги (54%). Реже всего – средние компании (35%), особенно работающие в финансовой отрасли, – банки, страховые и инвестиционные компании (33%). Зарплату чаще всего повышали операторы ЖКХ (42%) и сельхозпроизводители (40%). Реже всего – банки (28%) и транспортные компании (27%).

Например, модель поощрения индексацией и бонусами позволяет компании экономить по 36 000 руб. и 43 000 руб. на одного сотрудника в год соответственно. В среднем единовременное повышение составляет около 20% от оклада, констатирует Стасевич. Средняя зарплата в России – 30 448 руб., по данным Росстата. Повышая оклад на 20%, предприниматель будет платить работнику 438 000 руб. в год. Даже если провести индексацию с учетом инфляции (10%), годовая выплата составит 402 000 руб. При ежеквартальных бонусах, например, в размере 13-й зарплаты сотрудник обойдется компании в 395 000 руб. в год.

Но бонусная система подходит не всем. По мнению Юрия Белонощенко, соучредителя сети «Бэби-клуб» (210 детских центров, работающих по франшизе), в образовательном бизнесе управленцам получать хороший, стабильный оклад важнее, нежели бонусы. Более половины менеджеров «Бэби-клуба»в 2016 г. получили повышение оклада на 10–30%, рассказывает Белонощенко. Он в 2016 г. отказался от бонусов менеджерам отдела продаж франшиз. Раньше у них был маленький оклад и бонусы, зависящие от продаж. В результате они напродавали франшиз неподходящим партнерам, говорит Белонощенко. Он уволил из отдела четырех человек (из пяти), а оставшемуся продавцу увеличил оклад в 2,5 раза. Отдел теперь называется «комитет по выбору партнеров». Когда качество партнеров важнее, чем их количество, бонусная система может оказаться вредной, резюмирует Белонощенко.