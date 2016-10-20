McDonald's меняет команду управленцев

Целый ряд топ-менеджеров готовятся покинуть корпорацию McDonald’s. О намерении уйти в отставку в конце года заявили Карен Кинг, руководящая более чем 14 000 ресторанов в США, и старший вице-президент компании Эрик Хесс, отвечающий за качество обслуживания клиентов. «Нам будет очень не хватать Карен и Эрика, но их уход даст нам возможность изменить нашу организационную структуру и укрепить связи с владельцами ресторанов и клиентами», – заявила представитель McDonald’s.

В августе компания объявила, что руководитель американского отделения McDonald’s Майк Андрес уйдет в отставку в конце 2016 г. Кроме того, об уходе из McDonald’s недавно объявили руководитель подразделения быстро растущих рынков Дэвид Хофманн и начальник административной службы Пит Бенсен. Бенсен ушел на пенсию, а Хофман возглавил офис Dunkin’ Donuts в США и Канаде.

McDonald’s пытается улучшить динамику своих продаж в США. Круглосуточная продажа завтраков в ресторанах компании с осени прошлого года подстегнула рост выручки, но во II квартале он застопорился: продажи в США выросли всего на 1,8% против ожидаемых аналитиками 3,2%.

Выслуга лет Председатель совета директоров McDonald’s Corp. Эндрю Маккенна в этом году покинул пост, который занимал более 10 лет. Маккенна вошел в совет директоров McDonald’s в 1991 г., таким образом, он проработал здесь 25 лет, причем более 10 лет – в должности председателя.

Стив Истербрук, занявший должность гендиректора McDonald’s в марте 2015 г., пытается вернуть в рестораны компании клиентов, в последнее время отдающих предпочтение конкурентам, которые предлагают более свежие ингредиенты и блюда, приготовленные на заказ. Особенно заметен отток клиентов среди молодых посетителей ресторанов. Истербрук, называющий себя «штатным активистом», бросающим вызов принятым в McDonald’s практикам, нашел внешнего кандидата на должность руководителя американского отделения – человека из Kraft Foods. Крис Кемпчинский, ранее курировавший международный бизнес Kraft Foods Group, в прошлом году занял в McDonald’s должность вице-президента по стратегии, развитию бизнеса и инновациям. Некоторые бывшие сотрудники McDonald’s говорят, что назначение на такую высокую должность человека со стороны нетипично для корпорации, традиционно продвигающей по службе собственных сотрудников.

Менеджеры, подчинявшиеся Кинг и Хессу, после их ухода будут подчиняться напрямую Кемпчинскому, который с 1 января станет президентом McDonald’s в США. Стремясь улучшить имидж McDonald’s, Истербрук планирует включить в меню курятину, не содержащую антибиотиков, и яйца от куриц, которых не содержат в клетках, а также исключить из состава нескольких блюд консерванты. Кроме того, Истербрук сокращает издержки корпорации и наращивает продажи франшиз на открытие ресторанов. В прошлом году он говорил, что к 2018 г. McDonald’s снизит общие и административные расходы на $500 млн в год и продаст 4000 франшиз.

Истербрук переводит штаб-квартиру корпорации из Оук-Брука в центр Чикаго. «Переезд в центр Чикаго – это грандиозные перемены. Оук-Брук у нас в крови. Я не могу дождаться, что еще сделает Стив, чтобы сломать существующий порядок. Его действия вызывают некоторое раздражение, но, по-моему, это именно то, что нужно», – говорит источник, знакомый с планами руководства McDonald’s.

Перевела Надежда Беличенко