Робототехники из Петербурга создали навигатор для незрячих

Идея гаджета для слепых и слабовидящих Oriense родилась в 2012 г. в лаборатории компьютерного зрения петербургского ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. Его создали три петербуржца – Владимир Буников, Константин Жуков и Виталий Китаев. Заведующий лабораторией Владимир Буников трудился над созданием стереокамеры – хотел разработать прибор для незрячих людей. Его аспирант Константин Жуков писал диссертацию на ту же тему. А Виталий Китаев, студент Санкт-Петербургского политехнического университета, был практикантом в лаборатории. Тестируя стереокамеру, исследователи поняли, что могут создать гаджет, помогающий слепым и слабовидящим людям передвигаться по городу. В конце 2012 г. Буников, Жуков и Китаев основали ООО «Прозрение» (бренд Oriense). Три года ушло на разработку прибора, выпускать продукцию под заказ начали в конце 2015 г., рассказывает Китаев.

Прибор состоит из наголовной стереокамеры с наушниками, которая измеряет расстояние до препятствий при помощи инфракрасных лучей и компьютера-навигатора с GPS-датчиком. Он с помощью голосового синтезированного сигнала предупреждает человека через наушники о ступеньках, ямах и других препятствиях. Информация черпается из карты Openstreetmap, которую наполняют пользователи сети. В отличие от обычных карт она очень детальна, говорит Китаев. Принцип работы прибора напоминает детскую игру, рассказывает Китаев: человеку завязывают глаза, а другой игрок ведет его за руку и говорит, какие препятствия впереди. Цена гаджета – 39 000 руб. (15 000 руб. – в облегченной комплектации, без камеры). С начала текущего года компания продала 65 приборов, рассказывает Китаев, а выручка составила 1,3 млн руб.

Невидимый рынок

По данным Китаева, мировой рынок инновационных гаджетов для инвалидов достигает $6,5 млрд, а число слепых людей, по данным Всемирной организации здравоохранения, – около 39 млн человек. Примерно 90% из них живут в странах с низким уровнем доходов, в том числе и в России. Отечественный рынок устройств для инвалидов настолько мал, что никто его не оценивал, поясняет Китаев. Виталий Полехин, глава клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково», говорит, что рынок медицинских гаджетов в России только зарождается, но будет расти на 10–20% в год.

По данным Китаева, в России минимум 300 000 слепых. Но далеко не каждый из них сможет позволить себе приобрести гаджет Oriense. Российский инвалид по зрению получает месячное пособие от государства в два раза меньше цены Oriense, по словам Китаева. Он понимает, что большого спроса на продукцию Oriense на родине не будет. Впрочем, в России у Oriense пока нет прямых конкурентов. За рубежом работают несколько компаний, например канадская Humanware выпускает GPS-гаджет Trekker Breeze для слепых за $799 и израильская компания Orcam продает очки по $2500, зачитывающие текст вслух.

С миру по нитке

Осенью 2012 г. изобретатели примотали черной изолентой к строительной каске очки, а навигатор – тогда еще ноутбук – положили в рюкзак и попросили протестировать прибор знакомого незрячего человека. По соседству с офисом Oriense на ул. Ломоносова находится Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению, куда исследователи не раз обращались за помощью в тестировании. Потом они уменьшили устройство до размеров небольшого блокнота. Финальная разработка была готова в ноябре 2015 г. Прибор собирается из стандартных компонентов в офисе Oriense, а также в лаборатории при ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Народ в помощь В начале октября Oriense запустила кампанию сбора денег на краудфандинговой платформе Planeta.ru. За две недели Oriense собрала 154 000 руб. Предприниматели надеются собрать 355 500 руб. до 7 ноября.

Летом 2014 г. в Oriense пришел на практику студент пятого курса факультета кибернетики Санкт-Петербургского университета Максим Спиридонов. Он потерял зрение в 13 лет из-за неудачной операции. Сначала Спиридонов занимался тестированием, затем стал штатным программистом. Он и теперь постоянно пользуется Oriense, а его слабовидящая жена ходит по улицам Петербурга с навигатором. В Oriense работает всего семь сотрудников. Зарплаты небольшие, признается Китаев. Стартаперы участвовали в конкурсах с некрупными денежными призами. В первый раз осенью 2012 г. Oriense выиграла 30 000 руб. в конкурсе «Бизнес инновационных технологий». В 2014 и 2015 гг. компания получила грант в 3 млн руб. от фонда Бортника, а в марте 2016 г. стала резидентом фонда «Сколково» и получила еще 3 млн руб. Помимо этого, еще 7 млн руб. инвестировали фонд TMT Investments и акселератор iDealMachine. В общей сложности предприниматели собрали около 11 млн руб. Сейчас фондам принадлежит примерно 24% Oriense. У Китаева, Жукова и Буникова по 14,7% (данные «СПАРК-Интерфакса»), у ЦНИИ робототехники и технической кибернетики – 22,6%, еще 9% – у частного инвестора.

Не в списке

Предприниматели не планируют продавать Oriense в розницу. По мнению Китаева, дистрибуторы реабилитационных средств для инвалидов не заинтересованы в больших объемах продаж, в лучшем случае они могут взять на реализацию один-два прибора в магазин, но из-за высокой цены гаджет будет пылиться на полке. Поэтому Oriense продает гаджеты напрямую пользователям под заказ. Компоненты (камеры, датчики) стандартные, и предприниматели покупают их у производителя и дистрибутора электроники «Эрикон». За год удалось продать 65 гаджетов.

В начале текущего года предприниматели обратились за помощью в продажах к благотворительным фондам. Oriense начала сотрудничать с фондом «Творческое объединение «Круг». Фонд провел акцию по сбору денег, чтобы помочь незрячим людям покупать прибор. Но собранной суммы хватило только на два прибора. По мнению Китаева, акция была организована неправильно и жертвователи не понимали, почему они должны давать деньги на покупку дорогих приборов у коммерческой фирмы.

По данным Министерства труда и социальной защиты, инвалиду бесплатно предоставляются технические средства реабилитации из специального списка. В списке слуховой аппарат, белая трость, собака-поводырь и др., рассказал представитель Минтруда. Незрячий человек может купить, например, собаку-поводыря, а государство компенсирует затраты полностью или частично. Компенсация рассчитывается по ценам закупок аналогичных устройств Фондом социального страхования. По словам представителя Минтруда, чтобы гаджет был включен в этот перечень, нужно провести его проверку, сертифицировать, а также получить заключение, что инвалидам по зрению прибор действительно нужен. Важно учитывать мнение Всероссийского общества слепых, сказал представитель Минтруда. Но Китаев не верит в реальность затеи. Он не обращался в Минтруд с просьбой внести его гаджет в перечень средств реабилитации для инвалидов. По его словам, даже если бы это и удалось, компания вряд ли могла побеждать в государственных тендерах из-за высокой стоимости гаджета.

Не забыть про своих

Недавно через Санкт-Петер­бургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики на Oriense вышел Джек Росс, президент американской компании Eurotek, продающей инновационное научное оборудование. Он приобрел у Oriense пять тестовых приборов, а недавно подписал контракт, согласно которому в 2017 г. компания должна поставить в США еще 1000 гаджетов по оптовой цене $630 за штуку. Китаев говорит, что себестоимость варьируется от $30 до $250. По его мнению, возможностей для сборки такого числа приборов хватит.

У Китаева наполеоновские планы. Он договаривается с реабилитационным центром Averis в Финляндии и надеется на успех в Японии. Рассчитывает продавать на экспорт устройств на $500 000 в год. Полехин из «Сколково» утверждает, что на западном рынке дороговизна прибора не станет препятствием для развития, так как потребители покупают лекарства и приборы по медицинской страховке. Однако он считает, что компания еще не освоила потенциал отечественного рынка и что Oriense нужно работать с госорганами, прежде всего региональными, например с Департаментом социальной защиты населения Москвы. Полехин приводит в пример стартап «Кнопка жизни», который выиграл несколько государственных тендеров на поставку гаджетов с тревожной кнопкой и GPS-датчиком, в том числе конкурс Департамента социальной защиты населения города Москвы.