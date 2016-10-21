Болгария стремится стать технологической столицей Восточной Европы

Когда Дарин Маджаров учился в Бельгии, готовясь к получению степени доктора информатики, его сестра звонила ему из Софии каждый день с просьбами помочь разобраться со школьными заданиями. В итоге он стал отправлять ей видеоуроки, быстро набравшие популярность среди ее одноклассников. «Они стали такими популярными, что я бросил учебу, вернулся в Софию и запустил свой образовательный сайт», – вспоминает 28-летний Маджаров. Его проекту Ucha.se (по-болгарски – «учиться») удалось развернуться благодаря 30 000 евро, полученным от Launchub, местного акселератора стартапов, сотрудничающего с Европейским инвестиционным фондом (EIF) и европейской программой поддержки технологических стартапов Jeremie. Затем двое бизнес-ангелов из Болгарии вложили в проект Маджарова еще 200 000 евро. Ожидается, что в текущем году Ucha.se выйдет на прибыль. «За 20 левов (10 евро) – это стоимость обеда – на сайте можно оформить подписку на годовой курс уроков по любому предмету, входящему в учебную программу в Болгарии», – рассказал создатель проекта.

Выпускники болгарских университетов с техническими специальностями перестали массово уезжать в США и Германию. София и Пловдив, второй по величине город в Болгарии, стали процветающими центрами аутсорсинга, предлагающими рабочие места тысячам молодых программистов. Во времена СССР болгарские госкомпании специализировались на производстве компьютеров и базового ПО для стран советского блока. «В нашей стране выросло уже два поколения разработчиков и накоплен серьезный опыт исследований», – говорит Даниэль Томов, основатель Eleven – фонда поддержки стартапов, сотрудничающего с EIF и Jeremie.

Все больше программистов 40000 разработчиков ПО работают в болгарских компаниях, а на IT-сектор приходится уже более 3% ВВП страны (четыре года назад этот показатель не превышал 1%)

Вплоть до нынешнего года нехватка венчурного финансирования мешала развиваться стартапам. Но теперь ситуация с финансированием улучшается, отмечает сооснователь Launchub Любен Белов. Финансирование из европейских фондов через Launchub получили уже более 40 стартапов.

Сейчас Белов организует Launchub Ventures – частный фонд на 20 млн евро, который будет предоставлять до 1,5 млн евро более зрелым компаниям. «У нас есть все составные части успешной экосистемы: наставники, циркулирующий капитал, бизнес-ангелы и инвестиционные фонды. Кроме того, есть порядка 30 компаний со штатом 30–50 сотрудников и выручкой свыше 2 млн евро», – говорит он. Компания Neveq Capital Partners при поддержке EIF создала фонд для вложений от 300 000 до 3 млн евро в болгарские стартапы, нацеленные на глобальные рынки. В портфеле фонда более десятка компаний, среди которых разработчик технологии поиска авиатарифов Vayant.

Для сохранения темпов роста IT-сектора Болгарии нужно привлекать программистов из соседних Сербии и Македонии, а также из России и с Украины. В прошлом году Влад Эллис перевел с Украины в Болгарию свою компанию Speedflow Communications, вместе с ним переехали примерно половина из 50 сотрудников. Speedflow Communications разрабатывает ПО для выставления счетов и передачи голоса по IP-протоколу для международных телекоммуникационных компаний. Теперь офис компании расположен в Пловдиве. «Издержки тут немного выше, но зато здесь много талантливых людей и нет политических рисков», – говорит Эллис.

Перевела Надежда Беличенко