Сотрудникам старше 40 лет рекомендуется 25--часовая рабочая неделя

Оптимальная продолжительность рабочей недели для сотрудников старше 40 лет – 25 часов, к такому выводу пришли сотрудники мельбурнского Института прикладных экономических и социальных исследований. Недавно компания «Альфастрахование» провела опрос 200 врачей из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов. Российские врачи согласились с выводами австралийцев.

По мнению австралийских ученых, лучший график – это пять дней по пять часов или три дня в неделю по восемь часов. Остальное время, проведенное на рабочем месте, бессмысленно для работодателя, так как производительность труда сильно снижается. После 40 лет люди выполняют тесты на память гораздо хуже, если отработали 40 часов или более в неделю, у них снижается способность распознавать образы, они жалуются на сильную усталость и повышенное давление, комментирует представитель «Альфастрахования».

Без них не обойтись 6% вакансий в Москве в 2016 г. рассчитаны на работников с опытом более шести лет – и это максимальная доля за последние четыре года, подсчитали аналитики HeadHunter. А доля вакансий для молодых специалистов за четыре года, наоборот, уменьшилась с 15 до 11%

Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, опасается негативной реакции работодателей на исследование. По ее словам, они могут воспользоваться этими данными, чтобы платить сотрудникам старшего возраста более низкую зарплату или вообще отказывать им в трудоустройстве. Герасимова напоминает, что отечественное трудовое законодательство запрещает работодателю указывать пол и возраст соискателя, однако эти ограничения все равно учитываются при приеме.

Если сотрудники будут трудиться меньше и за пропорционально меньшую зарплату, это снизит мотивацию сотрудников низшего звена, считает Игорь Поляков, экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Большинство немолодых россиян ходят на службу лишь для того, чтобы получать жалованье. И сокращение рабочей недели и, соответственно, зарплаты приведет к недовольству персонала и снижению и без того невысокой производительности труда, говорит он.

Единственный путь избежать негативной реакции сотрудников – сократить рабочую неделю при сохранении прежней зарплаты. Однако работодатели могут пойти на это только по отношению к уникальным высококвалифицированным специалистам, которые способны выполнять работу за меньшее время. Рабочий день этих людей организован рационально, они умеют пользоваться различными информационными системами, добавляет Поляков.

Российские компании ценят опытных сотрудников старшего возраста больше, чем более молодых, так как те обходятся дешевле. Обычно они показывают результат сразу после выхода на работу, а это сейчас особенно ценится, отмечают эксперты из рекрутинговых компаний. 33% работодателей в России нанимают людей пенсионного возраста, показало исследование HeadHunter, проведенное в 2014 г. 57% из 2000 участников опроса сказали, что для них важна квалификация соискателя, а не его возраст.