Менеджмент
Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: Экономия на пальцах

Розничные сети вводят биометрический контроль сотрудников

Отпечатки пальцев позволяют точнее учитывать отработанное время, нежели электронные пропуска
Алексей Таранин

Розничная сеть «Дикси» летом 2016 г. внедрила биометрический контроль сотрудников. На входе во все 2700 супермаркетов сети появились дактилоскопические сканеры. Приходя и уходя с работы, весь торговый персонал – от директора магазина до продавца (более 60 000 человек) – должны отмечаться, оставляя отпечатки пальцев. Сначала «Дикси» тестировала методику в 159 пилотных супермаркетах Тулы и Рязани в течение пяти месяцев. Система используется в отношении линейного персонала (от уборщиц до директоров магазинов), но сеть собирается распространить ее на управленцев и командированных.

За последние годы сканеры биометрической идентификации сотрудников появились у многих крупных ритейлеров: в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «М.видео», ювелирной сети «Адамас». Биометрия, по словам гендиректора IT-компании IBS Сергея Мацоцкого, помогает контролировать присутствие и платить только за отработанное время, а также оптимизировать численность персонала и формировать гибкие смены. Биометрия хороша дешевизной в эксплуатации и большей гибкостью, замечает Мацоцкий. К примеру, турникеты для магнитных карточек не на все выходы из магазинов и торговых центров поставишь, уточняет он. А самое главное – электронные методы лучше дисциплинируют персонал, электроники люди боятся больше бумажного учета, убеждена партнер консалтингового центра «Шаг» Любовь Горбунова.

Для «Дикси» биометрический контроль стал радикальным нововведением: прежде учет рабочего времени в «Дикси» велся по бумажным журналам. Такие методы оставляют много лазеек для злоупотреблений: директора занимаются приписками, рассказывают ритейлеры. Биометрия поможет бороться с нарушениями дисциплины, прогулами и опозданиями, а также сократить затраты на учет, рассказала представитель «Дикси» Екатерина Куманина. Зарплата у сотрудников почасовая. Система фиксирует опоздания и ранние уходы с работы: если человек пришел в 9.30 вместо 9.00, ему засчитывают 7,5 часа вместо 8 положенных. А если сотрудник задержался на час, этот час будет оплачен, уверяет Куманина. Выходя на перекур, оставлять отпечатки не надо, такие отлучки контролируют менеджеры и видеокамеры. Число ошибок не превышает 2% – например, если у сотрудника распарены пальцы из-за работы с горячей водой, система его не узнает, поясняет Куманина.

Внедрение биометрических технологий поможет «Дикси» экономить до 5% фонда оплаты труда, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В «Дикси» согласились с его оценкой, но комментировать ожидаемую эффективность отказались. В 2015 г. расходы компании на персонал согласно МСФО составили 33 млрд руб.

Палец, ладонь, глаз

Внедрение биометрического контроля обходится примерно во столько же, сколько и внедрение традиционных систем контроля доступа на основе магнитных карточек: для сети, сопоставимой с «Дикси», расходы составляют до 12 млн руб., оценивает гендиректор компании Shopster Алексей Князев. Однако эксплуатационные расходы на биометрический контроль ниже: сотрудники постоянно теряют карточки и выдачей карточек взамен утерянных в сетях занимаются отдельные сотрудники, говорит Князев.

Лидеры и аутсайдеры

В России по показателю выручки на одного сотрудника лидирует X5 Retail Group ($113 000), худшие результаты – у «Магнита» ($58 700), по данным консалтингового центра «Шаг».

Российские ритейлеры заметно отстают от зарубежных по эффективности. У «Дикси» годовая выручка в пересчете на одного сотрудника в 2015 г. составляла $75 000 (выручка – 272,35 млрд руб., численность персонала – 57 500 человек, по данным компании). Тогда как каждый сотрудник крупнейшей американской сети Walmart генерирует для компании $220 700 в год, европейской Carrefour – примерно $300 000.

Повышение операционной эффективности считают главной задачей 51% топ-менеджеров розничных сетей в России, выяснили исследователи из The Boston Consulting Group (BCG), опросившие в октябре 70 руководителей розницы. 29% директоров назвали приоритетом автоматизацию и внедрение технологий, повышающих эффективность, и тренд этот будет усиливаться в 2017 г., отмечают исследователи.

В сетях «Перекресток» и «Карусель» биометрию используют с 2014 г. В компании изучили разные технологии – сканирование пальцев, ладоней и радужной оболочки глаза, рассказал представитель X5 Retail Group. Изначально выбрали первую для «Перекрестка» и «Карусели», поскольку другие были дороже, а эффект давали аналогичный. Но с тех пор ладонная технология усовершенствовалась и распознает людей в 100% случаев, замечает директор по персоналу сети Татьяна Князева. Поэтому в 2016 г. ее установили в магазинах и распределительных центрах двух дивизионов «Пятерочки».

Электронные игры

В «М.видео» используют сразу несколько технологий учета рабочего времени, рассказала директор по персоналу сети Наталья Малеева. В апреле ритейлер установил в 10 магазинах Москвы и Екатеринбурга биометрические сканеры ладони. За четыре месяца система вдвое повысила точность соблюдения графиков, отмечает Малеева. Более объективное измерение рабочего времени сделало расчет зарплат прозрачным и повысило мотивацию продавцов, уверяет она. Но никаких данных о росте эффективности «М.видео» не приводит.

Недавно продуктивность продавцов в «М.видео» начали измерять с помощью системы внутреннего трекинга: по периметру магазина ставят датчики, которые привязаны к определенной зоне, а у продавца в бейдж вмонтирован чип. «Теперь мы видим, что один сотрудник может провести в одной зоне семь часов, но сделать одну продажу, а другой – за час сделать несколько», – поясняет Малеева. По этим данным менеджеры и руководители смен корректируют нагрузку и организовывают дополнительное обучение продавцов. Биометрия способна выявить слабых сотрудников, говорит Бурмистров, их надо либо развивать, либо сокращать, что позволит больше платить оставшимся. Однако в России только 21% ритейлеров делают ставку на развитие персонала согласно исследованию BCG.

Данные биометрии в «Пятерочке» используют для анализа производительности, оптимизации численности персонала, оценки качества работы директоров, говорит Князева. Часть зарплаты выплачивают с учетом отработанных часов: у торгового персонала почасовая оплата плюс премия за результаты работы магазина. Производительность, в частности, оценивается по продажам в пересчете на количество сотрудников в магазине и отработанное время, поясняет Куманина из «Дикси».

Трудности перехода

Розничные сети повысили зарплаты и пытаются поднять производительность труда, обучая линейных менеджеров
Розничные сети делают ставку на линейных менеджеров
Они уже уволили ненужных людей и повысили зарплаты оставшимся, но нужно дальше повышать производительность труда

Внедрение биометрического контроля может вызвать сопротивление сотрудников – спровоцировать поток жалоб недовольных и судебных разбирательств, связанных с отработанными часами, говорит Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры». Работодателю надо получить письменное согласие сотрудников на использование биометрической информации по закону о персональных данных, уточняет она. Многие допускают ошибки в оформлении документов, знает Николаенко. Год назад в крупной производственной компании установили оборудование для биометрии, рассказывает юрист. Но компания не получила персонального согласия людей на использование отпечатков пальцев для контроля доступа, уточняет она. В результате сотрудник, которого обвинили в прогулах, пожаловался в трудинспекцию на противоправные действия работодателя, и руководство приостановило эксперимент, опасаясь штрафных санкций. Эта система так и не была запущена – часть работников отказалась подписывать соглашение.

«Любые способы контроля сотрудников у нас не приживались, – говорит представитель сети магазинов «Вкусвилл» и «Избенка» Евгений Щепин. – Мы пытались играть в дисциплину, боролись с опозданиями, пытались отучить курить, пока не убедились, что все это вызывает отторжение».

Сопротивление сотрудников со временем сойдет на нет, считает Мацоцкий. И приводит в пример историю из 90-х: на первой московской заправке British Petroleum, совмещенной с магазином, внедряли автоматизированную систему подачи бензина и сотрудники всеми способами пытались вывести из строя компьютер, который мешал им воровать. Но потом они привыкли и сейчас так работают все заправки, прогресс не остановить, резюмирует он.

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