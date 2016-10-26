Розничные сети вводят биометрический контроль сотрудников

Розничная сеть «Дикси» летом 2016 г. внедрила биометрический контроль сотрудников. На входе во все 2700 супермаркетов сети появились дактилоскопические сканеры. Приходя и уходя с работы, весь торговый персонал – от директора магазина до продавца (более 60 000 человек) – должны отмечаться, оставляя отпечатки пальцев. Сначала «Дикси» тестировала методику в 159 пилотных супермаркетах Тулы и Рязани в течение пяти месяцев. Система используется в отношении линейного персонала (от уборщиц до директоров магазинов), но сеть собирается распространить ее на управленцев и командированных.

За последние годы сканеры биометрической идентификации сотрудников появились у многих крупных ритейлеров: в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «М.видео», ювелирной сети «Адамас». Биометрия, по словам гендиректора IT-компании IBS Сергея Мацоцкого, помогает контролировать присутствие и платить только за отработанное время, а также оптимизировать численность персонала и формировать гибкие смены. Биометрия хороша дешевизной в эксплуатации и большей гибкостью, замечает Мацоцкий. К примеру, турникеты для магнитных карточек не на все выходы из магазинов и торговых центров поставишь, уточняет он. А самое главное – электронные методы лучше дисциплинируют персонал, электроники люди боятся больше бумажного учета, убеждена партнер консалтингового центра «Шаг» Любовь Горбунова.

Для «Дикси» биометрический контроль стал радикальным нововведением: прежде учет рабочего времени в «Дикси» велся по бумажным журналам. Такие методы оставляют много лазеек для злоупотреблений: директора занимаются приписками, рассказывают ритейлеры. Биометрия поможет бороться с нарушениями дисциплины, прогулами и опозданиями, а также сократить затраты на учет, рассказала представитель «Дикси» Екатерина Куманина. Зарплата у сотрудников почасовая. Система фиксирует опоздания и ранние уходы с работы: если человек пришел в 9.30 вместо 9.00, ему засчитывают 7,5 часа вместо 8 положенных. А если сотрудник задержался на час, этот час будет оплачен, уверяет Куманина. Выходя на перекур, оставлять отпечатки не надо, такие отлучки контролируют менеджеры и видеокамеры. Число ошибок не превышает 2% – например, если у сотрудника распарены пальцы из-за работы с горячей водой, система его не узнает, поясняет Куманина.

Внедрение биометрических технологий поможет «Дикси» экономить до 5% фонда оплаты труда, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В «Дикси» согласились с его оценкой, но комментировать ожидаемую эффективность отказались. В 2015 г. расходы компании на персонал согласно МСФО составили 33 млрд руб.

Палец, ладонь, глаз

Внедрение биометрического контроля обходится примерно во столько же, сколько и внедрение традиционных систем контроля доступа на основе магнитных карточек: для сети, сопоставимой с «Дикси», расходы составляют до 12 млн руб., оценивает гендиректор компании Shopster Алексей Князев. Однако эксплуатационные расходы на биометрический контроль ниже: сотрудники постоянно теряют карточки и выдачей карточек взамен утерянных в сетях занимаются отдельные сотрудники, говорит Князев.

Лидеры и аутсайдеры В России по показателю выручки на одного сотрудника лидирует X5 Retail Group ($113 000), худшие результаты – у «Магнита» ($58 700), по данным консалтингового центра «Шаг».

Российские ритейлеры заметно отстают от зарубежных по эффективности. У «Дикси» годовая выручка в пересчете на одного сотрудника в 2015 г. составляла $75 000 (выручка – 272,35 млрд руб., численность персонала – 57 500 человек, по данным компании). Тогда как каждый сотрудник крупнейшей американской сети Walmart генерирует для компании $220 700 в год, европейской Carrefour – примерно $300 000.

Повышение операционной эффективности считают главной задачей 51% топ-менеджеров розничных сетей в России, выяснили исследователи из The Boston Consulting Group (BCG), опросившие в октябре 70 руководителей розницы. 29% директоров назвали приоритетом автоматизацию и внедрение технологий, повышающих эффективность, и тренд этот будет усиливаться в 2017 г., отмечают исследователи.

В сетях «Перекресток» и «Карусель» биометрию используют с 2014 г. В компании изучили разные технологии – сканирование пальцев, ладоней и радужной оболочки глаза, рассказал представитель X5 Retail Group. Изначально выбрали первую для «Перекрестка» и «Карусели», поскольку другие были дороже, а эффект давали аналогичный. Но с тех пор ладонная технология усовершенствовалась и распознает людей в 100% случаев, замечает директор по персоналу сети Татьяна Князева. Поэтому в 2016 г. ее установили в магазинах и распределительных центрах двух дивизионов «Пятерочки».

Электронные игры

В «М.видео» используют сразу несколько технологий учета рабочего времени, рассказала директор по персоналу сети Наталья Малеева. В апреле ритейлер установил в 10 магазинах Москвы и Екатеринбурга биометрические сканеры ладони. За четыре месяца система вдвое повысила точность соблюдения графиков, отмечает Малеева. Более объективное измерение рабочего времени сделало расчет зарплат прозрачным и повысило мотивацию продавцов, уверяет она. Но никаких данных о росте эффективности «М.видео» не приводит.

Недавно продуктивность продавцов в «М.видео» начали измерять с помощью системы внутреннего трекинга: по периметру магазина ставят датчики, которые привязаны к определенной зоне, а у продавца в бейдж вмонтирован чип. «Теперь мы видим, что один сотрудник может провести в одной зоне семь часов, но сделать одну продажу, а другой – за час сделать несколько», – поясняет Малеева. По этим данным менеджеры и руководители смен корректируют нагрузку и организовывают дополнительное обучение продавцов. Биометрия способна выявить слабых сотрудников, говорит Бурмистров, их надо либо развивать, либо сокращать, что позволит больше платить оставшимся. Однако в России только 21% ритейлеров делают ставку на развитие персонала согласно исследованию BCG.

Данные биометрии в «Пятерочке» используют для анализа производительности, оптимизации численности персонала, оценки качества работы директоров, говорит Князева. Часть зарплаты выплачивают с учетом отработанных часов: у торгового персонала почасовая оплата плюс премия за результаты работы магазина. Производительность, в частности, оценивается по продажам в пересчете на количество сотрудников в магазине и отработанное время, поясняет Куманина из «Дикси».

Трудности перехода

Внедрение биометрического контроля может вызвать сопротивление сотрудников – спровоцировать поток жалоб недовольных и судебных разбирательств, связанных с отработанными часами, говорит Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры». Работодателю надо получить письменное согласие сотрудников на использование биометрической информации по закону о персональных данных, уточняет она. Многие допускают ошибки в оформлении документов, знает Николаенко. Год назад в крупной производственной компании установили оборудование для биометрии, рассказывает юрист. Но компания не получила персонального согласия людей на использование отпечатков пальцев для контроля доступа, уточняет она. В результате сотрудник, которого обвинили в прогулах, пожаловался в трудинспекцию на противоправные действия работодателя, и руководство приостановило эксперимент, опасаясь штрафных санкций. Эта система так и не была запущена – часть работников отказалась подписывать соглашение.

«Любые способы контроля сотрудников у нас не приживались, – говорит представитель сети магазинов «Вкусвилл» и «Избенка» Евгений Щепин. – Мы пытались играть в дисциплину, боролись с опозданиями, пытались отучить курить, пока не убедились, что все это вызывает отторжение».

Сопротивление сотрудников со временем сойдет на нет, считает Мацоцкий. И приводит в пример историю из 90-х: на первой московской заправке British Petroleum, совмещенной с магазином, внедряли автоматизированную систему подачи бензина и сотрудники всеми способами пытались вывести из строя компьютер, который мешал им воровать. Но потом они привыкли и сейчас так работают все заправки, прогресс не остановить, резюмирует он.