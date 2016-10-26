Директора могут многому научиться у альпинистов

Что общего у восхождения по карьерной лестнице и покорения Эвереста? Менеджеры, желающие преуспеть в управлении разнокультурными коллективами, могут извлечь урок из почти 70-летней истории восхождений на самую высокую гору в мире: эффективность команды может пострадать, если при ее создании не обращать внимания на важнейшие различия между сотрудниками.

Такой вывод можно сделать из результатов изучения историй 38 818 альпинистов, участвовавших в 5214 экспедициях в Гималаях, в том числе в восхождениях на высочайшую вершину мира – гору Эверест, имеющую высоту 8848 м над уровнем моря. Исследователи выяснили, что многонациональный состав экспедиции не оказывал негативного влияния на ее успех. В то же время альпинисты чаще гибли во время тех экспедиций, где при формировании групп не учитывались различия между участниками в критически важных навыках, в том числе в опыте восхождений на пики Гималаев.

Сплоченная командная работа стала «распространенным увлечением в корпорациях США», там для решения сложных задач часто создаются разнокультурные команды, объясняет ведущий автор исследования, профессор менеджмента в Haas School of Business Калифорнийского университета в Беркли Дженнифер Чатман. Тем не менее многие руководители испытывают трудности при работе с такими командами, потому что им некомфортно с теми, кто значительно отличается от них.

5000 покорителей Первым покорил Эверест 29 мая 1953 г. новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей. С тех пор на вершину поднялось около 5000 альпинистов. Каждый год попытки предпринимает около 500 человек.

Чатман призывает руководителей придавать значение тем различиям между сотрудниками, которые имеют важнейшее значение для решения задачи, и не обращать внимания на остальные, которые только отвлекают. В ходе исследования Чатман и ее соавторы Элиот Шерман и Бернадет Дорр проанализировали данные о попытках восхождения на Эверест в период с 1950 по 2013 г. Успех группы во многом зависел от того, как в ней был решен вопрос с различиями между участниками. Объектами исследования стали альпинисты из 80 стран, и многонациональные группы успешно совершали восхождения на вершину. «Ваша национальность не определяет, насколько вы хороший альпинист», – говорит Чатман.

С другой стороны, исследователи выявили тревожную тенденцию у групп альпинистов, в которых не придавалось должного значения различиям в опыте и уровне подготовки участников. Среди объектов исследования были альпинисты, поднимавшиеся в Гималаи не меньше десятка раз. Но 61% всех попыток восхождения совершали новички в данном регионе, говорится в исследовании. Альпинисты гибли чаще во время экспедиций, в которых на первый план выводилась слаженная командная работа, а присутствию в группе новичков, не обладающих достаточными навыками, не придавалось должного значения.

Результаты анализа данных были подтверждены в лабораторных условиях. Группа испытуемых должна была решить, как распределить портативные баллоны с кислородом и какой путь к вершине выбрать: короткий, но более опасный или более длинный, но менее рискованный, рекомендованный опытным участником экспедиции.

По мнению Чатман, компании могут извлечь важные уроки из результатов исследования. Менеджерам стоит быть осторожнее, призывая свои команды сплотиться, так как это может помешать им заметить важные различия между членами команды. Кроме того, следует определить, какие именно различия между сотрудниками имеют значение для решения конкретной задачи, и сохранить в группе полезных участников, рекомендуют исследователи.

Чатман призывает обращать меньше внимания на самые очевидные различия – расу, национальность или пол, – так как в большинстве случаев они не влияют на способность сотрудников решить поставленную задачу.

Перевела Надежда Беличенко